〈能源盤後〉美未來原油供應量恐大減 原油登13個月高點

週三 (24 日) 交易，原油期貨價格收登 13 個月高點，EIA 報告顯示，由於蒸餾油庫存急劇下降，每週原油供應量上升。然而，在上週冬季風暴襲擊美國多數地區，導致能源產量下降之際，這樣的庫存變化暗示未來幾週的供應量會損失更多。

大宗商品市場分析公司 DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，「EIA 公布原油庫存增加，顯見那些預期原油庫存下降的人忘了一件事：德州的原油出口量本就遠大於進口量。」

他指出，據報導，墨西哥灣沿岸進口量每日減少 53.3 萬桶，而出口量每日減少 150 萬桶創下紀錄，這使上週原油庫存增加。

「由於德州煉油廠的運作和原油生產都持續受到災損影響，冬季風暴的衝擊預計會持續縮限未來幾週原油和石油產品的全球供應量。」Vincent 說。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.55 美元或近 2.5%，收每桶 63.22 美元。

根據道瓊市場數據，此為最近月契約自去年 1 月 6 日以降最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.67 美元或近 2.6%，收每桶 67.04 美元，為去年 1 月以來最高收盤價。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 1.7 美元或 2.6%，收每桶 66.18 美元。5 月 Brent 原油在週五收盤後成為最近月契約。

EIA 石油庫存報告

EIA 週三公布，上週 (2/19 止) 美國原油庫存增加 130 萬桶，與分析師預期截然不同。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師先前預期原油庫存下降 480 萬桶。

EIA 報告也顯示，庫欣儲油中心的原油庫存當週增加 280 萬桶。

API 週二公布上週美國原油庫存增加 100 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「煉油廠的日產量減少 260 萬桶，其中近 90% 的下降發生在冬季風暴期間的美國墨西哥灣沿岸地區。煉油活動減少程度超越了石油生產下降程度，因後者當週平均每日減少 110 萬桶。」

「墨西哥灣沿岸以及中西部的進口量大幅下降，有助於減少供應量，讓供應量增加程度不那麼大。」

EIA 報告也指出，上週汽油供應量「幾乎未變」，蒸餾油供應量則下降 500 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存下降 280 萬桶，以及蒸餾油庫存下降 350 萬桶。

3 月交割的汽油期貨價格上升 2%，收每加侖 1.8956 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 1.9083 美元。

3 月契約將在週五收盤屆期。

下週關鍵的 OPEC + 會議在即，週三石油期貨交易者展現出謹慎態度。雖然路透社週三報導，OPEC + 可能會討論自 4 月起每日增產 50 萬桶，但石油價格仍設法收在當日高點。

能源交易者尚在等待週四將公布的天然氣供應數據，預計該數據會大幅下降。

標普全球普氏分析的分析師 Kevin Sakofs 週二表示，「美中地區的氣溫明顯較正常寒冷，這導致產量創紀錄地減少，且需求大量削減供應，現金價格也飆漲。」

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量下降 3330 億立方英呎。