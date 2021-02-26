【袁志峰專欄】內房物管氣勢強，短線可關注

今天推介 - 中國海外發展 (688), 上日收市 $20.1

1) 股市前景

南向資金流入港股似有放緩之勢，維持港股進入調整期的判斷，周期及價值股會跑赢科技股。內房股因「集中供地」政策刺激而大幅攀升，但行業前景一般，估計升勢不易持續，短線操作可關注負債比率較低的中國海外發展 (688) 及華潤置地 (1109)。碧桂園服務(6098) 收購藍光嘉寶服務 (2606) 可能加速行業收購合併活動，引發板塊估值重估，筆者維持買入雅生活服務 (3319) 之建議。

今天推介是中國海外發展 (688) — 國企控股的知名房地產開發商，2019 年合約物業銷售額全國排名前十名，財政穩健，符合 "三道紅線" 新規，去年 9 月底淨負債比率為 40%。2020 年合約物業銷售額按年增 12.5%，高於全國商品房銷售額增長的 8.7%。現價對應市盈率 4.7 倍，市賬率 0.7 倍，股息率 5.2%，估值偏低，建議買入建議，目標價 22.5 元，止損價 19.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 456 點，初段遇沽壓令漲幅收窄至 115 點，隨後輾轉上揚，最多曾漲 735 點，午後偏軟，收報 30074 點，升 355 點或 1.2%，成交額按日減 27% 至 2568 億元，上月日均成交額 2445 億元。港股通南向資金淨買入 17 億元，包括淨買入 12 億元騰訊 (700) 股份。2 月至今淨買入減至 825 億元，日均 69 億元。1 月份淨買入 3106 億元，日均 155 億元。

藍籌股 37 升 13 跌 2 持平。華潤置地 (1109)、中國海外發展(688) 及碧桂園 (2007) 分別漲逾 11%、7% 及 7%，是升幅最大藍籌。其次是長江基建 (1038) 及長和 (1) 分别升逾 6% 及 4%。本地銀行及地產股包括中銀香港 (2388)、匯豐控股(5)、長實集團(1113)、新鴻基地產(16) 及新世界發展 (17) 升逾 3%。業績遜預期的百威亞太 (1876) 跌逾 7%，是表現最差藍籌。港交所 (388) 跌近 2%。

恒生科技指數升 1.5%，成份股 26 升 5 跌 1 持平。大型科技股跑輸指數，小米 (1810) 持平，騰訊 (700)、阿里(9988) 及京東健康 (6618) 升少於 1%。ASM 太平洋 (522) 及同程藝龍 (780) 分別漲 8% 及 4%，是升幅最大成份股。其次是快手科技 (1024)、舜宇光學(2382) 及眾安在線 (6060) 皆升逾 3%。貓眼娛樂 (1896) 跌逾 7%，是表現最差成份股。新東方在線 (1797) 跌近 3%。

板塊方面，光伏、內房、物管、本地銀行及地產、有色金屬、煤炭、航運及基建股跑赢大市。保利協鑫集團 (3800) 及協鑫新能源 (451) 漲 16% 及 12%。中國鋁業 (2600) 升 17%。紫金礦業 (2889) 及江西銅業 (358) 升 3%-4%。10 隻市值最大內房股升 7%-12%。6 隻市值最大物管股升 4%-7%。中煤能源 (1898) 升 12%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 升 6%-7%。中國中車 (1766)、中國中鐵(390) 及中國鐵建 (1186) 升 3%-5%。

周四上証指數高開 0.9%，隨後高位震盪，尾市偏軟漲幅收窄，收報 3585.05 點，升 0.6%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.2%。滬深兩市總成交約 9300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1300 億元。滬深股通北向資金淨賣出 7 億元，2 月至今淨買入減至 469 億元，1 月份淨買入 400 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地土地市場迎來一項重大變革，據報 22 個城市將實施「集中供地」。中國房地產業協會引述網上消息稱，按照住宅用地分類調控文件要求，22 個重點城市將實現集中供地的政策，即集中發布、集中出讓土地，今年土地拍賣不會超過 3 次。(信報)

4) 個股訊息

網易 (9999) 公布，去年非公認會計準則下，歸屬公司股東的持續經營淨利潤 147.1 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 6.1%。去年淨收入 736.7 億元，按年升 24.4%，其中在線遊戲服務淨收入 546.1 億元，按年增長 17.6%。派發第四季度股息每股 0.012 美元。(信報)

藍光嘉寶服務 (2606) 公布，獲控股股東藍光和駿告知，其與潛在買方碧桂園服務 (6098) 於周二訂立諒解備忘錄。碧桂園服務擬按每股 H 股 42.1105 元人民幣向藍光和駿收購 1.15 億股 H 股，佔該公司約 64.62% 股權。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK