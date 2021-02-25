囤房族現形 全台去年約48萬人擁非自住戶、年增2.5萬人

財政部今 (25) 日首次公布國內囤房戶數，在扣除自住、地下室、公益出租後，去 (109) 年擁有非自住房屋者約 48 萬人，較前一年度增加 2.5 萬人，其中更有 1747 人一口氣坐擁 10 戶以上房屋。

根據財政資訊中心日前所公布的「房屋稅籍全國歸戶資料」，全台約有 804 萬戶有殼族，其中近 32 萬人是擁有 4 戶的大戶，擁有 10 戶的大戶更將近 2 萬人左右。

為避免外界誤解「囤房」定義，財政部常務次長李慶華今天罕見率領賦稅署、統計處與財政資訊中心等官員召開記者會，公布並說明「囤房」的情形。

李慶華指出，財資中心公布的「房屋稅籍全國歸戶資料」，是以全國財產稅總歸戶為資料，範圍涵蓋違章建築、營業用、停車場或農舍等，無法區分所有權持分與使用狀況。

舉例來說，有些房屋因繼承緣故導致多人共同持有，因此如以個人持有房屋戶進行統計，會變成每位共有人都持有一戶，導致一間房子因重覆計算而出現四間房的現象。

為讓房屋稅籍與個人歸戶狀況更貼近實際情況，財政部今天主動公布，排除地下室共有、營業、公益出租等情況，歸納出最符合囤房的「非自住」房屋稅籍資料。

根據統計，去年約 48.2 萬人擁有一戶以上的非自住房屋，仍較前一年增加 2.5 萬人，究其原因主要與囤房一戶以上的人數增加有關，其中囤房一戶的人一年內就增加 2.4 萬戶、囤房兩戶者一年內增加了 1435 戶。

而針對囤房者增加，財政部是否考慮從政策面著手因應？對此，李慶華則認為，囤房如何定義需要審慎評估，必須實際了解這些房屋的真實情況，才能釐清是否有囤房炒作疑慮。

許慈美則補充，去年主要是「持有非自住一戶」的比例微幅增加，但實際上多數非自住持有房屋比例正在減少，認為是否推出囤房稅，需要有更細緻的分析與評估。