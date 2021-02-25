匯率不利因素 瑞儀去年純益年減1成 EPS 11.24元

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (25) 日公告去年財報，在遠距商機持續發酵下，筆電、平板動能續強，但受新台幣匯率影響獲利，第四季稅後純益達 12.56 億元，季減 17.07%、年增 64.39%，每股純益 2.7 元，累計去年稅後純益達 52.27 億元，年減 10.9%，連三年賺逾一股本，每股純益 11.24 元。

瑞儀第 4 季合併營收 165.09 億元，季增 4.6%，年增 24.8%，毛利率 19.13%，季減 1.71 個百分點，年增 0.56 個百分點，營益率 14.53%，季減 1.91 個百分點，年增 0.96 個百分點，但受匯損不利影響，單季稅後純益僅 12.56 億元，季減 17.07%，年增 64.39%，每股純益 2.7 元。

累計瑞儀去年合併營收 560.93 億元，約持平 2019 年，毛利率 19.03%，年增 0.92 個百分點，營益率 14.26%，年增 1.25 個百分點，稅後純益 52.27 億元，年減 10.9%，雖然受匯率不利影響，全年仍賺進一個股本，每股純益 11.24 元。

展望今年，瑞儀表示，筆電、平板動能仍強，車載、高階顯示器、工控、醫療等非消費性產品也逐步回溫、貢獻營運，營運不看淡，目前訂單能見度已可看到下季，雖然短期整體供應鏈零組件有吃緊狀況，影響供需，但評估對背光模組影響有限。

瑞儀進一步指出，目前訂單能見度維持 3 個月，最遠可看到 6 月，加上去年疫情影響，預期今年首季營收可望較去年大幅躍升，法人估，瑞儀本季營收可望達 140 億元，年增 6-7 成，但去年第 4 季基期墊高，估季減幅約 1 成。