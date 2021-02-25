〈光寶科法說〉Q1營收將大幅成長 今年資本支出50億元年增近5成

光寶科 (2301-TW) 今 (25) 日召開線上法說，總經理邱森彬表示，在光電、雲端等核心事業需求持續成長下，加上新品貢獻，第一季營收將較去年同期大增，雙率也續揚；今年資本支出估達 50 億元，年增 47%，預計擴充高雄、越南廠產能。

展望第一季，邱森彬表示，雲端運算、5G、AIoT、光電元件、汽車電子、筆電及遊戲機與電競類等市場需求持續提升，加上新品加入，且客戶憂心缺料問題超前部署，估營收將大幅優於去年同期，產品組合有利下，雙率將較上季成長。

從第一季各應用端表現來看，邱森彬指出，光電產品方面，工控應用供不應求，上半年都將延續此態勢；而光耦需求仍非常火熱，預期將延續至下半年。

伺服器 / 雲端產品方面，邱森彬表示，受惠宅經濟帶動的工作模式轉變，市場需求越來越大，已取得客戶下一代新品開發授權，新品佈局將開花結果，隨著新機種導入、3 月開始放量，在伺服器三大客戶中的市占率將明顯提升，產品 ASP 也會大幅成長。

至於遊戲機應用方面，邱森彬指出，隨著客戶新機發表，去年第四季遊戲機市場需求非常強勁，以過去經驗來看，新機發表首年都會有爆發性成長，預估今年首季遊戲機業績將呈現倍數成長。

光寶科去年光電業務營收占比 18%，雲端及 AIOT 約 20%，IT 及消費性產品約 56%。光寶科預估，今年光電營收占比將擴增至 20%、雲端及 AIOT 成長至 30%，至於 IT 及消費應產品則降至 50%。

邱森彬表示，從獲利角度來看，光電是最好的產品布局，未來會持續擴大高毛利產品營收比重。

光寶科今年資本支出估約 50 億元，較去年的 34 億元大幅增加 47%，將投入增加高雄廠、越南廠產能，以因應市場需求及提升自動化效率。

