正崴奪蘋果零組件新單 印度新廠Q2量產

正崴 (2392-TW) 傳出奪下蘋果零組件新訂單，預計第二季起在印度清奈新廠啟動量產，正崴表示，不評論單一客戶及產品，但持續與大客戶接洽新產品與新訂單。

據了解，正崴此次取得的，除了該客戶既有產品線的新零組件訂單，還有部分產品是正崴過去沒有接觸過的新品，順利在該大客戶中拿到更多訂單比重，公司認為，清奈廠今年在客戶新單挹注下，首年營收占比就會衝上 5%。

正崴清奈廠是配合美系大客戶供應鏈轉移政策，及分散美中貿易戰的風險所建置，去年 10 月下旬時，清奈廠內設備遭內部工程師破壞，但事實上，該事件並未延誤正崴與大客戶新品開發的時程，產線如期開出量產，並順利拿下更多新訂單。

蘋果近來在印度動作頻頻，目前在當地組裝部分 iPhone 機型，其中就包含最新推出的 iPhone 12 系列，此外，蘋果 MacBook 及 iPad 產線，也傳將在上半年建置產線投產，除組裝廠外，零組件供應鏈將同步受惠。

除了新訂單，去年下半年國際銅、貴金屬等行情飆升，正崴跟客戶合作的既有產品線難以反應成本，但新產品出貨時，可望陸續反映成本調漲報價，有助營收及毛利率表現。

正崴 1 月營收 85.7 億元，月減 6.3%、年增 39.1%，正崴表示，持續受惠宅經濟發酵，帶動遊戲機、觸控筆等消費性電子產品需求暢旺，第一季淡季不淡，業績估將顯著年增。