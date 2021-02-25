高檢署決定不上訴 浩鼎內線交易案無罪定讞

浩鼎 (4174-TW) 董事長張念慈、前副董事長許友恭等 5 人被訴涉嫌內線交易案，一、二審均獲判無罪，高檢署決定不上訴，全案無罪確定。

浩鼎發出聲明，官司 5 年來，雖然讓當事人、公司、員工和投資人承受許多委屈和打擊，生技產業亦一度失去社會信心，發展受阻，如今痛定思痛，希望能從中學習，不再重蹈覆轍，公司也儘速翻過這一頁，堅定邁開大步前進。

浩鼎董事長張念慈、前副董事長許友恭、前總經理黃秀美、前研發長游丞德、前商務醫學處長廖宗志等 5 人，已知情乳癌新藥 OBI-822 解盲結果惡化人數不足，為使新藥順利上市而隱瞞消息，導致外界誤以為前景看好、股價漲近 3 倍，張念慈等人後續也接連出脫持股，避損百萬至千萬不等。

檢方起訴指出，張念慈等人 2015 年 8 月專家會議時，就得知新藥試驗惡化人數未達設定的 289 人，將導致檢定力不足，新藥審查合格機率低，而浩鼎半年後公告解盲結果，應探討張念慈等人知情而買賣股票，並非新藥解盲的最終結果。

一審士院認為，難以認定檢察官所指的重大消息成立，判張念慈等 5 人無罪；二審指出，公司在解盲結果前已知解盲失敗，而檢察官所指的重大消息不具明確性及重大性，同樣判無罪。

高檢署認為，本案一、二審都獲判無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決適用法令牴觸憲法，或判決違背司法院解釋、判例，檢察官才能提起上訴，研議後決定不提起上訴，且上訴期間已與昨天屆滿，全案無罪確定。