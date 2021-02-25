〈TPK法說〉面板、筆電需求旺 去年純益年增逾3倍 EPS 2.53元 登3年新高

觸控模組大廠 TPK-KY (宸鴻)(3673-TW) 今 (25) 日舉行線上法說並公布財報，受惠大尺寸面板、筆電需求暢旺，產品組合轉佳，去年第 4 季稅後純益 2.41 億元，季減 45.5%、較 2019 年同期虧轉盈，每股純益 0.59 元；去年純益 10.31 億元，年增 394%，每股純益 2.53 元，寫 3 年來新高。
宸鴻去年第 4 季營收 254.9 億元，季減 22.4%、年減 31%；毛利率 4.57%，季增 0.63 個百分點、年增 2.82 個百分點；營利率 0.69%，季減 0.03 個百分點、較 2019 年同期負轉正。
宸鴻去年營收 1145.83 億元，年減 16.12%；毛利率 4.25%，年增 0.78 個百分點；營利率 0.83%，年增 0.74 個百分點；稅後純益 10.31 億元，年增 394%，每股純益 2.53 元。
宸鴻去年第 4 季產品組合方面，小尺寸受到客戶新舊產品交替影響，營收比重降至 15%；7-11 吋平板、筆電產品需求持續暢旺，單季營收年增 8%、出貨量年增 5%，營收比重攀升至 26%；11-16 吋大筆電產品出貨持續穩健，營收維持第 3 季水準；16 吋以上的教育、商業白板產品營收則略微下滑。
宸鴻去年營收比重方面，7 吋以下占 30%、7-11 吋占 20%、11-16 吋占 46%、16 吋以上占 3%。
展望今年，策略長劉詩亮表示，雖然去年遇上疫情，但有適時掌握到趨勢，大尺寸產品需求暢旺，推升整體獲利大幅成長，目前也沒遇到缺料問題，今年策略包括強化本業以及拓展新事業。