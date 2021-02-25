本田HondaJet連續四年稱霸小型噴射商務機市場

日本本田 (Honda)(7267-JP) 負責航空器業務的子公司「Honda Aircraft Company」在美國時間 24 日 (週三) 宣布，該公司的小型商務噴射客機「HondaJet」2020 年於全球交機 31 架，連續四年在小型商務噴射機的銷售排行站上榜首。該公司表示由於疫情關係造成銷量遜於 2019 年，但近期需求處於復甦狀態。

本田是根據美國通用航空製造商協會 (General Aviation Manufacturers Association，GAMA) 所統計的各廠商實際成績後，發布了上述訊息。

本田對於小型噴射機的定義，是航空器搭載一對小型引擎、且最大起飛重量在 1.25 萬磅 (5670 公斤) 以下。其性能超越美國競爭對手德事隆 (Textron Aviation) 的類似機型。

受疫情影響，造成航空器的需求減少，HondaJet 在 2020 年的交機量年減 36 架。但如果光看 2020 下半年的交機成績 (22 架)，則是優於 2019 年同期 (19 架)。Honda Aircraft Company 社長藤野道格表示「需求已恢復到疫情前水準。」

該公司表示目前有超過 170 架的 HondaJet 在全球各地被使用著，俄羅斯也在 2021 年新加入這個行列。藤野道格說道：「由於環保意識抬頭，油耗表現優異的小型飛機也重新獲得評價。」還有在日本國內外的碳中和潮流引領下，也看好未來銷售表現。