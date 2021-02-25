【Wen姐筆記】外資、融資誰鬧元宵？多空搶3大作戰

香港昨日突然宣布將調增港股印花稅，不僅港股盤中應聲嚇跌逾千點，也拖累台股。加權指數昨日下跌 230 點，以 16212.53 點作收，成交值又放大至 4030 億元。明日為元宵節，又碰上 MSCI 季度調整，外資、融資誰來鬧元宵? 多空進入搶 3 大作戰，16333 點成為台股本波能否再次轉強的重要關鍵! 關鍵點位為 16183、16251、16311 點。

16200 點城池，對於金牛年正月行情，具有精神指標意義，兩端哨站為 16183 與 16222 點，最後防線為 16154 點，守穩還有機會再 16000 點之上雲端漫步。當然最好多方能更儘速重振旗鼓，儘速站回 16251 與 16300 城池，16300 點兩端哨站為 16279 與 16311 點，當然最好能儘速收復 16333 點，並續往 16353 與 16400 點挺進，16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，站穩才能取得挑戰 16600 點門票!

但如 16154 點棄守，需提防進入 16000 點保衛戰。16100 點城池兩端哨站為 16085 與 16123 點。下方恐續探 16055 與 16000 點城池，16023 與 15988 為 16000 點城池最後防線!

台積電今日仍將扮演重要關鍵，昨日再度成為外資提款機，跳空棄守月線，今日是否能儘速站回，對台股多頭軍心將有極大影響。如台積電仍未能站回月線，其餘電子半導體與次族群，必須迅速補位，而傳產與金融族群也得齊力幫忙，台股本波金牛年紅盤攻勢才有機會延續，否則仍得提防進入月線保衛戰! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)