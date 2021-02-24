咖啡市場規模800億元 全聯自有咖啡品牌將擴至千店

連鎖超市龍頭全聯看好台灣咖啡市場規模高達 800 億元，且每年成長幅度高達 20%，今 (24) 日宣布自有咖啡品牌 OFF COFFEE 使用的咖啡豆全面升級，且 OFF COFFEE 目標覆蓋店數將從目前 880 間擴張至 1000 店，預計今年咖啡銷售額將突破 4 億元。

全聯指出，據國際咖啡組織 (ICO) 調查，國人一年喝掉約 28.5 億杯咖啡，去年台灣咖啡市場規模上看 800 億元，且每年約有 20% 成長，因此，全聯早在 2016 年推出自有咖啡品牌 OFF COFFEE，目前已有超過 880 間全聯門市提供自助咖啡服務。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，儘管 OFF COFFEE 主打自助式、平價親民，仍耗資近 4 億元選用瑞士原裝進口咖啡機，此次將咖啡豆將全面升級，則採用 100% 雨林聯盟認證的精品咖啡豆。

劉鴻徵進一步說明，超商販售的現煮咖啡主要以人員服務、外帶、講究口感的延伸、品項多且瞄準辦公商圈，但全聯鎖定 40 歲以上的家庭主婦族群，深入住宅圈經營，以自助方式提供簡單的品項，有效帶動上午主婦買菜高峰時段的咖啡併買需求。

目前 OFF COFFEE 主力客群較全聯整體的來客年齡層高，約有 60% 是 45 歲以上族群，且 70% 為女性，全聯目標今年將 OFF COFFEE 再擴大布局約 100 店至全台 1000 家店，藉此持續擴大平價咖啡市占。