〈家樂福併頂好〉估今年營收將增200億元至900億元 劍指對手全聯

統一超 (2912-TW) 轉投資連鎖量販業者家樂福 1 月起正式併購惠康頂好超市和 Jason's Market Place，總經理王俊超表示，去年家樂福營收約 700 億元，今年目標上看 900 億元，並將超商龍頭全聯視為真正的對手。

王俊超指出，台灣消費力強勁，但從去年起消費行為改變很多，「今年恐怕消費行為的改會更劇烈」，疫情已使電商、行動支付、電子錢包、自助結帳等發展，成為消費行為轉變的新常態，且轉變速度較以往加速，直言「今年仍是很有挑戰的一年」。

儘管電商搶實體零售版圖來勢洶洶，但家樂福擴展電商版圖有成，王俊超說，自 3 年前推出電商平台至今，電商業績 (包含外送) 幾乎是每年倍增，預計今年再成長 60%。

王俊超表示，今年併購訂好後最重要的事情就是改裝，而對家樂福而言，隨著後援系統整合，將形成更大的生態圈，最終可提供消費者更好的商品力和更具競爭優勢的價格。

另外，王俊超解釋，在服務及顧客權益部分，未來家樂福全台分店均同步受理頂好超市商品退貨，而家樂福會員 2 月 4 日起在所有頂好超市 消費同樣可累計家樂福紅利點數，持有頂好超市禮券的顧客，除了仍可在未換招頂好超 市使用外，也可以在全台家樂福分店服務台存入家樂福電子錢包或儲值餘額卡內繼續 使用。

首家由頂好改裝成家樂福的超市店點今日亮相，並升級為 3.0 版，王俊超說明，3.0 店鋪首次推出複合式顧客休息區、現泡咖啡，賣場內的商品更是重新評估慎 選出顧客喜愛與習慣的商品，並針對社區 型態的經營加生鮮類商品，目標將店鋪打造成有溫度、溫馨的風格，凸顯家樂福在 CSR 上的努力。