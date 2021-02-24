〈台股盤前要聞〉MCU暫停接單、台股萬六有守 今日必看財經新聞

台股盤前要聞焦點，MCU 需求強勁造成大缺貨，盛群、義隆電已暫停接單；京城銀董事長戴誠志看台股，日均量逾 3000 億萬六有撐；大立光再出招，對先進光的債權提起執行假扣押程序。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

MCU 大缺貨 盛群、義隆電暫停接單 凌通二次調漲價格

盛群 (6202-TW) 總經理高國棟昨 (23) 日指出，客戶對 MCU 需求相當強勁，整體訂單已看至 2022 年，部分產品甚至停止接單，預計今年營收、獲利都將創歷史新高，法人估，盛群今年營收年增幅約 1 成。閱讀全文...

義隆 (2458-TW) 召開法說會，董事長葉儀晧指出，由於 MCU 需求強勁，公司自今年 1 月 1 日起正式調漲價格，近期也因考量公司產品規劃，年後 MCU 產品全面暫停接單，累計價格漲幅至少 1 成起跳。閱讀全文...

此外，凌通 (4952-TW) 也證實，由於成本不斷上揚，預計 2、3 月將向客戶反映成本，各產品線漲幅、次數不一，今年獲利將優於過去兩年，法人估，凌通毛利率將重返 34-36%。閱讀全文...

京城銀戴誠志：台股 3000 億元為合理量能 穩住此量萬六有守

京城銀 (2809-TW) 董事長戴誠志在去 (2020) 年 2 月中法說會時，曾表示與其花時間排隊買口罩不如適時地買股票，昨 (23) 日法說會中，戴誠志對台股展望也備受矚目，他說，台股資金量及市場成熟度已達一定水準，3000 億元的交易量算是較合理水位，若能穩住此量能，則「萬六」關卡應可守穩。閱讀全文...

強硬提假扣押 大立光：先進光避責且無誠意處理智財侵權案

大立光 (3008-TW) 告先進光 (3362-TW) 涉侵害智慧財產權訴訟，昨 (23) 日採取更強硬動作，大立光依智慧財產法院二審判決，對於先進光涉及侵害大立光專利權求償的 15.22 億元，已提存相對擔保金，對先進光的債權提起執行假扣押程序，大立光指出，是基於先進光對此涉嫌侵害智財權案毫無誠意，因此採取更強硬的動作。閱讀全文...

中華電股利出爐 每股擬配 4.306 元

中華電 (2412-TW) 昨 (23) 日董事會決議，通過去年盈餘分派案，擬配息 4.306 元，配息率 99.9%、與前年相當，以今日收盤價 109.5 元計算，現金殖利率 3.93%。閱讀全文...

史國國王認證瑞德西韋具療效 兩台廠具量產能力直接受惠

台灣非洲唯一邦交國史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世提到，服用台灣贈送的抗病毒藥物後，新冠疫情已痊癒，並將為人民購買藥物，據了解，該藥物是老藥瑞德西韋 (Remdesivir)，而台原料藥廠中化生 (1762-TW)、台耀 (4746-TW) 均具備生產能力，將可直接受惠。閱讀全文...

水情告急 台積電部分廠區啟動水車因應

因應水情吃緊，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (23) 日起啟動水車，北中南部分廠區開始執行以水車少量載水；聯電 (2303-TW) 則表示，水車先前就已備好，但目前還未啟動。閱讀全文...

蘋果下半年推新 MacBook Pro 郭明錤：創惟獨家供應 SD 卡控制晶片

天風證券分析師郭明錤昨 (23) 日出具報告，預測蘋果在今年下半年推出 2 款全新設計的 MacBook Pro，有多個重大設計與規格變化，調查指出，創惟 (6104-TW) 將首度成為蘋果主要產品供應商，獨家提供 SD 卡插槽客製化控制晶片。閱讀全文...

裕隆集團開工 嚴陳莉蓮：汽車業朝四大趨勢發展 將加速轉型升級

裕隆集團昨 (23) 日上午 11 點在新店總部舉行新春開工祭拜儀式，由執行長嚴陳莉蓮帶領一級主管與各公司同仁一起祈福，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團要加緊轉型升級的步伐，迎向汽車產業電動化、智能化、連網化和共享化等趨勢。閱讀全文...

華為折疊新機預購熱烈增產供應 兆利、富世達分食軸承大單

華為發表新一代折疊機 Mate X2，預購情況熱烈，華為更持續提升每日產能供應，其中關鍵軸承，由兆利 (3548-TW) 及奇鋐 (3017-TW) 旗下富世達 (6805-TE) 共同分食，將直接受惠。閱讀全文...

群創睽違近三年恢復舉辦法說 3/3 實體線上同步登場

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (23) 日公告，將在下周三 (3 月 3 日) 召開法說會，這也是群創 2018 年 4 月宣布停辦法說後，暌違近三年，再度自辦法說，而因應防疫考量，將採取實體、網路直播同步進行，市場關注，群創今年營運展望、面板需求價格、車用等其他領域布局。閱讀全文...

聯發科併購吞閉門羹 九暘股臨會否決

聯發科 (2454-TW) 去年發動多起併購，尤其整併網通晶片領域的動作最積極，接連收購亞信 2 成股權、九暘全數股權，不過，九暘 (8040-TW) 股臨會昨 (23) 日卻否決通過收購一案，聯發科則回應「尊重股臨會決議」。閱讀全文...