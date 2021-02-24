【Wen姐筆記】洗盤甩轎下一步？台積月線保衛戰指路

牛年開出紅盤後，散戶投資人信心大增，融資連續 5 個交易日大增逾 150 億元，大盤昨日回測 5 日均線洗盤甩轎，成功拉高，以 16443.4 點作收，成交值略增至 3733 億元。今天又面臨周選擇權結算，主力繼續搓湯圓? 台積電的月線保衛戰將是關鍵! 台股續強觀察重點墊高至 16388 點。關鍵點位為 16279、16333、16447 點。

多頭要繼續北上，16400 點城池站穩才有好戲! 16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，而 16447 為進攻 16500 點城池最重要的中途站，突圍之後才有機會再挑戰新高! 16500 點兩端哨站為 16485 與 16520 點。挺進 16555 點則進入 16600 點射門區! 16600 點兩端哨站為 16588 與 16615 點!

但如 16388 點未能守穩，短多控盤有掉球疑慮，下方 16353 與 16333 點如再棄守，短空力道增強，需提防回測 16300 點，南端護城河為 16279 點，如再棄守需提防回檔幅度擴大。恐回測 16251 與 16200 點， 16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，如再棄守 16154 點，需提防進入 16000 點保衛戰。16100 點城池兩端哨站為 16085 與 16123 點。

大盤在 16600 點與 16200 點間搓湯圓已達 5 個交易日，為何金牛年紅盤未能持續狂飆? 如果配合觀察護國神積台積電的走勢，連續 5 個交易日均呈現小黑 K，而且領先大盤回測月線，就不意外了! 另外融資連續 5 個交易日大增 150 億元，搭轎者眾，也是干擾大盤北上行進節奏的原因之一!

極短線來看，短多能否繼續維持控盤優勢，已面臨十字路口，除了台積電率領的半導體族群必須表態指路，昨天挺身而出的傳產金融，也不能只演一日行情! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)