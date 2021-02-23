華為折疊新機預購熱烈增產供應 兆利、富世達分食軸承大單

華為發表新一代折疊機 Mate X2，預購情況熱烈，華為更持續提升每日產能供應，其中關鍵軸承，由兆利 (3548-TW) 及奇鋐 (3017-TW) 旗下富世達 (6805-TE) 共同分食，將直接受惠。

華為 Mate X2 最大變化是採用了內折疊方案，全新雙旋水滴絞鏈設計，做到內螢幕之間和轉軸鉸鏈的無縫閉合，由於生產技術要求較高，軸承單價是一般筆電、顯示器的 10-20 倍以上，有利兆利及富世達營收、獲利。

兆利目前折疊機軸承產量月產近萬顆，除折疊機外，兆利也持續受惠宅經濟帶動筆電、顯示器出貨，且美系大客戶預計第二季可望發表新款筆電，將帶動新一波拉貨動能，目前返工率也持續拉升，來到 7-8 成左右。

據了解，Mate X2 從去年 12 月起開始向供應鏈拉貨備料，觀察 2 家軸承廠營收，都出現顯著躍升，兆利 12 月營收 5.8 億元，改寫歷史新高，1 月營收 5.24 億元則是同期新高；富世達則是連 2 個月營收來到 2.87 億元，刷新歷史單月新高。

根據華為商城官網資料，截至 23 日，Mate X2 線上預購人數已經來到 290 萬人，華為消費電子部門執行長余承東更指出，已經為 Mate X2 準備足夠的產能，產能每天都在成長。

華為 Mate X2 摺疊手機螢幕為 6.45 吋，展開後外殼達 8 吋，搭載麒麟 9000 5G Soc 晶片、、4500 mAh 電池、支援 Wi-Fi 6+ 以及優異的攝影功能，256GB 版本售價 17999 元，新台幣 7.7 萬元起跳、512GB 版本人民幣 18999 元，約新台幣 8.1 萬元。