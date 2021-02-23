不畏晶片庫存短缺 華為推5G Mate X2摺疊手機

華為周一 (22 日) 發布新款 5G 摺疊新機 Mate X2 ，儘管市場普遍認為拜登政府短期不會撤回川普時代對華為的禁令，但華為仍希望藉新品在快速擴張的市場佔有一席之地。

新款 Mate X2 摺疊手機螢幕為 6.45 吋，展開後外殼達 8 吋，搭載麒麟 9000 5G Soc 晶片、512G 記憶體、4500 mAh 電池、支援 Wi-Fi 6+ 以及優異的攝影功能。

Mate X2 (圖: 華為官網)

華為表示，Mate X2 周四 (25 日) 將於在中國正式上市，定價為 18,999 元人民幣 (約 2,940 美元)，使用華為開發的鴻蒙作業系統。

華為消費電子部門執行長余承東周一表示，未來華為會有更多高階手機採用鴻蒙系統。

近日華為創辦人任正非矢言保留手機業務，否認受禁令影響將出售該部門的市場傳言。

晶片庫存枯竭導致華為過去幾個月手機出貨量暴跌。不過余承東周一於 Mate X2 發表會表示：「我們已經為 Mate X2 準備足夠的產能，產能每天都在成長。」

彭博 (Bloomberg) 引述消息人士表示，目前華為手機生產幾乎以最小產能運作，以保留現有的零組件庫存並延長其設備壽命，這也從而加劇中國零售商產品短缺。

據研調 IDC 統計，華為的手機出貨量 2020 年第四季下跌 42%，相較之下，主要競爭對手三星、蘋果與小米都有所斬獲。

美國在 2019 年 5 月祭出禁令，限制美國企業與華為合作，大大抑制華為成長並迫使該公司去年出售榮耀手機部門，儘管拜登上任，但現任美國商務部長 Gina Raimondo 曾表示，目前「沒有理由」取消川普時期的禁令。

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