侵權訴訟案大立光再出招 對先進光提假扣押

大立光 (3008-TW) 控告先進光 (3362-TW) 涉侵害智慧財產權訴訟，大立光採取更強硬的新動作，大立光依智慧財產法院二審判決，對於先進光涉及侵害大立光 8 項專利權求償的 15.22 億元，對先進光債權提起執行假扣押。

先進光表示，大立光此假扣押行動，對於先進光財務並沒有重大影響，將針對智慧財產法院二審判決，在法定期間提出上訴。

先進光遭大立光控訴的侵害智慧財產權官司分兩部分，第一是先進光被大立光控告侵害 8 項專利權官司，2017 年 12 月 6 日智慧財產法院判決，先進光需賠償大立光 15.22 億元，近日完成二審判決確定維持原判。

隨後，大立光進一步對先進光控告違反著作權法，對先進光及 6 名員工提起刑事附帶民事求償 140 億元訴訟，台中地院先前僅判決對先進光處以 60 萬元罰金，至於大立光要求附帶 140 億元賠償，地方法院予以駁回。

大立光針對先進光涉及侵害大立光 8 項專利權求償的 15.22 億元，並加計利息及執行費用，對先進光提起執行假扣押，大立光今天指出，此舉為依法的訴訟手段，主要在要求先進光電正面面對此法律事件。

大立光今天重申，向先進光求償的 15.22 億元，將全數作為公益使用。

大立光執行長林恩平對保護本身智財權一向維持強硬態度，先前控告侵害專利權的對象包括玉晶光 (3406-TW) 及韓國三星等，控告對象並一度擴及美國使用筆電鏡頭等 NB 品牌公司。