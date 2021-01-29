大立光與先進光智財權訴訟 大立光對求償百億元案將再提上訴

先進光 (3362-TW) 遭大立光 (3008-TW) 控告涉侵害智慧財產權訴訟有最新進展，大立光控告先進光涉及違反著作權官司刑事附帶民事求償判決結果，台中地院先前僅判決對先進光處以 60 萬元罰金，至於大立光要求附帶 140 億元賠償，法院則予以駁回，大立光今 (29) 日指出，將再提上訴。

先進光被控侵害大立光專利權，3 年前智財權法院判決，先進光判賠大立光 15.22 億元，二審判決仍維持原判決。

大立光對先進光進一步控告違反著作權法，包含對先進光及 6 名員工提起刑事附帶民事求償 140 億元訴訟案，日前台中地院判決先進光處以 60 萬元罰金，不過其餘先進光被訴部分，包含遭大立光求償 140 億元，則予以駁回。

大立光對此判決結果表示不滿，並展現強硬態度指出，收到判決書後，刑事部分將透過檢察官提出上訴，至於刑事附帶民事的 140 億元求償案，也將再提上訴。

先進光遭大立光控訴的侵害智慧財產權官司分兩部分，第一是先進光被控侵害大立光 8 項專利權官司，2017 年 12 月 6 日智慧財產法院判決，先進光需賠償大立光 15.22 億元，近日二審確定維持原判。

隨後，大立光進一步對先進光控告違反著作權法，對先進光及 6 名員工提起刑事附帶民事求償 140 億元的訴訟。

另外，先進光被控侵害大立光 8 項專利權官司，智財權法院二審判決維持先進光賠償大立光 15.22 億元，先進光也表示將再上訴。

大立光執行長林恩平對保護本身智財權一向維持強硬態度，先前控告侵害專利權的對象包括玉晶光 (3406-TW) 及韓國三星等，控告對象並一度擴及美國使用筆電鏡頭等 NB 品牌公司。