【Wen姐筆記】台股再登高 融資最勇？衝過2000億元 提防洗盤甩轎

金牛年紅盤行情，台股繼續衝! 加權指數昨日盤中衝上 16579 點新高，不過權值股遭遇調節賣壓，指數壓回，僅以 16410.16 點作收，成交值微增為 3577 億元。如以籌碼面來觀察，昨天表現最突出的為融資，上市融資再增 33 億元，上市融資餘額衝過 2000 億元大關，達到 2030 億元! 指數創歷史新高，融資連 4 日天天都增加逾 30 億元，短線上仍得提防洗盤甩轎! 最重要觀察位置仍為 16333 點! 關鍵點位仍為 16251、16353 與與 16428 點。

台股今日如隨美股費半指數壓回震盪，16300 點城池將成為多空拉鋸重點! 16251 點務必守住，否則恐進入較大幅度回檔! 16300 兩端哨站為 16279 與 16311 點，16333 點更是短多要維持控盤優勢，必須守穩的關鍵位置! 16353 如能突破 ，多方還有機會再往 16400 點挺進，16400 點兩端哨站為 16388 與 16428 點，必須突破 16428 點，才有機會再挑戰 16600 點，改寫歷史新高! 16500 點城池前的中途加油站為 16447 點，16500 點兩端哨站為 16485 與 16520 點。挺進 16555 點則進入 16600 點射門區!

但如 16251 點未能守住，需提防多方本波攻勢降溫，轉為回檔! 下方 16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點，如再棄守，短多控盤將面臨考驗。恐回測 16154 與 16100 點，16100 點兩端哨站為 16085 與 16123 點，如再棄守需提防進入 16000 點保衛戰，16053 點為重要觀察位置，棄守盤勢恐將再進入較大幅度回檔，16000 點兩端哨站為 15978 與 16023 點。

台股大盤進入續攻或回檔的十字路口! 費城半導體與台股相關 ADR 回檔，今日權值股中電子半導體需提高警覺! 台積電關鍵密碼 659.5 元昨日還是未能站上，加上外資又站在調節一方，如台積電繼續休兵，其餘電子次族群與傳產龍頭，需適時有所表現，否則搓湯圓搖晃力道太大，湯圓也可能掉出籮筐外! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)