黃天牧已與LINE Bank座談 提出三大建議

金管會趕在年前、2 月 4 日核准國內第二家純網銀 LINE Bank 的營業執照，主委黃天牧今 (18) 日表示，過年前 2 月 9 日已找 LINE Bank 來談，就連該行董事長黃仁埈人在日本，也用視訊座談，並給予三大建議。

黃天牧表示，去年底另一家純網銀樂天銀行準備開業時，他曾公開提醒「慎始」、「行穩致遠」、確保資訊系統穩定及資訊安全、維持合理定價以維持市場秩序等基本原則，面對 LINE Bank 時，他也提出，建立合作夥伴對法令遵循的共識等三點建議。

黃天牧說，LINE Bank 去年因為揪團事件，影響了營業執照核發時程。異業結盟、生態圈建立及場景金融，是純網銀經營策略的重要基礎，這些有助於拓展客群及增加客戶黏著度，然而，隨著合作介面 (interface) 擴大，合作對象彼此之間關係更加緊密，行為上的依附與連結程度更深，牽一髮而動全身，整個生態圈在形象上及營運上都不容易切割，所以必須讓生態圈或異業結盟的夥伴們清楚瞭解，純網銀是受高度監理的金融特許事業，有較高的法令遵循與內部控制要求。

黃天牧強調，合作夥伴們的疏失不當，可能影響主管機關、客戶或社會大眾對純網路銀行的形象與信任。不論是法規面或非法規面，生態圈不應只是業務的生態圈，同時也須是法遵的生態圈，如何讓合作夥伴們建立共識，是所有純網路銀行必須面對的課題。

第二點建議，黃天牧以近期美國遊戲驛站 (Gamestop) 事件為例，顯示社群媒體力量不容小覷的，「水能載舟，亦能覆舟」，純網路銀行在善用網路或社群媒體行銷的同時，如何就負面或不實訊息等情境建立偵測預警機制，並及時因應處理，以化解信譽或流動性危機，是平時就必須做好準備的。此外，面對不同客群，對金融服務的期待亦有差異，例如 Z 世代對社會正義的看法，因此會更重視公平待客的問題。

黃天牧提的第三點建議則是，以近期德國 Wirecard 事件為例，該事件凸顯科技和金融跨域管理的問題，跨域策略已是企業競爭的普遍現象。以往銀行監理聚焦於信用、市場及流動性風險，惟隨著銀行業務連結介面擴大，風險可能來自周邊業務，若出現問題會產生很多風險。

例如近年受關注的委外 (outsourcing) 議題，銀行將作業或服務委託給他人，對客戶的責任仍由銀行承擔，銀行如何有效監督受委託機構，是一大課題。此外，金融與非金融市場間的參與者如何互動、如何強化管理錯綜複雜的業務網路以減少資訊不對稱及系統性風險、如何掌握金融科技創新的效益並管理可能伴隨發生的風險等，這些都是純網銀及主管機關必須重視的。