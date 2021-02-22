寶雅去年大賺逾2個股本寫新紀錄 今年估再開55家店

連鎖生活美妝店寶雅 (5904-TW) 今 (22) 日公布去年第四季財報，全年稅後純益 21.1 億元，年增 11.84%，每股純益 21.6 元，略優於法人預期，也是首次全年賺超過 2 個股本，再寫獲利新紀錄，展望今年，寶雅預計全年寶雅、寶家兩大品牌共將再新開 55 家據點，有助營運成長。

寶雅去年合併營收 175.39 億元，年增 11.09%，營業毛利 75.73 億元，年增 10.97%，毛利率 43.18%，年減 0.05 個百分點，營業利益 26.5 億元，年增 9.1%，營業利益率 15.11%，年減 0.28 個百分點。

寶雅第四季稅後純益 5.3 億元，年增 4.5%，也創單季次高紀錄，每股純益 5.43 元。

寶雅表示，今年將進行店鋪與品牌升級，例如設立化妝區、熱銷展區，並優化產品組合，同時持續進行展店計畫。

寶雅認為，台灣整體美妝生雜店市場規模可達 500 家店，等於尚有 237 家的展店空間，在去年底達成 260 家店後，目標今年續增至 285 家店。

另一方面，寶家展店動能也相當強勁，去年底全台共有 21 家，年增 16 家，預計今年加速拓點，至年底達 51 家，年增 30 家，寶雅認為，寶家長期在台店數可上看 220 家。

寶雅日前也公布 1 月合併營收 17.4 億元，年增 6.91%，創單月新高。