資金轉進銅板股 櫃買創近13年半新高 上市櫃90檔噴漲停

加權指數今 (22) 日早盤創高，一度衝上 16579 點，可惜買盤後繼無力，終場漲勢收斂，權值股、高價股普遍休息整理，但資金輪動轉入中小型股，櫃買指數終場強漲 2.8%，收在 199.02 點，創近 13 年半新高，表現優於集中市場，累計今日上市櫃多達 90 家飆上漲停板，其中 53 檔為銅板股，股價低於 50 元。

加權指數今天上漲 68 點、以 16410 點作收，成交值為 3521 億元，大立光、鴻海等電子股獲得買盤支撐，但台積電、聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱等大型半導體權值股，普遍拉回整理，權值股表現空間不大。

資金輪動至中小型股，帶動相關指數表現亮麗，富櫃 200 指數勁揚約 3.2%，富櫃 50 指數也有 2.8% 的漲幅，櫃買指數終場大漲 2.8%，收在 199.02 點，差一步就站上 200 點大關，寫下 2007 年 10 月以來的新高。

今日上市 33 家、上櫃 57 家亮燈漲停，其中，矽晶圓廠環球晶不受德州磊晶廠暫時停工干擾，加上收購世創利多加持，獲外資看好，上修目標價至 1050 元，有望入列千金股部隊，帶動今日股價直奔漲停 782 元，續寫新天價。

在新冠疫苗加速施打的激勵下，市場看好觀光族群營運可望擺脫營運谷底，包括旅行社股雄獅、鳳凰、易飛網、山富及五福均亮燈漲停，華園、御頂、富驛 - KY 同步攻上漲停板，飯店、餐飲等觀光股買氣強強滾。

此外，板卡廠青雲、撼訊、麗臺，散熱廠力致、曜越、元山，記憶體廠晶豪科、永崴投控，航運股陽明、榮運，國產新冠疫苗廠國光生、高端疫苗以及多檔生技醫療族群，今日全面噴出漲停，上市櫃合計多達 90 檔，具題材中小型股表現搶眼。