台股創高後漲幅收斂 外資連3賣 三大法人賣超36.82億元

在資金行情帶動下，台股今 (22) 日早盤一度強彈逾 200 點，最高衝上 16579.17 點，改寫歷史新高，盤面上百花齊放，被動元件、雙 D 族群、航運、觀光及生技股均獲得買盤青睞，超過 90 檔亮燈漲停，但終場台積電翻黑，指數漲勢收斂，收在 16410 點，上漲 68 點，三大法人合計賣超 36.82 億元，外資已連 3 賣。

台股今日成交值略放大至 3500 億元之上。觀察籌碼面，外資上周五大賣 189 億元後，今天再調節 28.73 億元，已連續三個交易日賣超；投信轉為買超 4.63 億元；自營商則與外資同調，賣超 12.72 億元。三大法人合計賣超 36.82 億元。

觀察電子三雄表現，台積電連日整理後，今日一度上漲至 662 元，但隨著調節賣壓出籠，股價拉回至平盤附近，終場翻黑小跌 0.3%，以 650 元作收；鴻海股價回神，一度來到 114 元，終場上漲近 1%，收 111 元；大立光也是多頭指標之一，收盤漲逾 3%，站回 3500 元之上。

其他權值股方面，台塑四寶受惠今年中國鼓勵就地過年，使得下游廠普遍提前開工，帶動需求升溫，台塑、南亞、台塑化今日均上漲逾 1%；不過，聯發科、聯電、日月光投控、瑞昱等電子股相對較弱勢。

被動元件今日獲得買盤追捧，立隆電、台嘉碩亮燈漲停，龍頭股國巨漲逾 2%，一度來到 629 元，華新科、凱美也上漲逾半根停板。中、韓電視品牌在農曆年後啟動面板強勁補貨潮，雙虎群創、友達再度爆量上漲，均上漲逾 5%，成交量登上台股第一及第三名。

全球加速施打新冠疫苗，市場看好觀光產業今年底可望迎接曙光，旅行社概念股今日應聲大漲，包括雄獅、鳳凰、燦星旅、五福等多檔均亮燈漲停，為盤面人氣指標。國內二檔疫苗股同步亮燈漲停，包括高端疫苗及國光生，此外，亞諾法、中天、基亞、杏輝等生技股也都噴出漲停。

