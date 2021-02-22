威潤搶後疫情防疫商機 大型除菌新品陸續上市挹注營收

鉅亨網記者彭昱文 台北 2021年2月22號19點24分

車聯網業者威潤 (6465-TW) 持續強化防疫佈局，旗下自有品牌滅菌者聯盟 UVengers 深紫外線 (UV-C) 技術的大型除菌新品今年陸續上市，公司也看好，新產品將對營收成長帶來正面的挹注。

威潤表示，滅菌者聯盟 UVengers 去年第四季推出首款產品攜帶式除菌棒 UV1 後，更與國內業者合作，推出大範圍場所適用的商用手提式除菌燈、工業用大型除菌產品、室內空氣除菌機，以及公共空間使用的除菌吊燈等。

威潤指出，高功率、高品質的商用式手持式除菌燈與及工業用大型除菌產品，處理面積更廣闊，包含餐廳、學校、居家、交通工具、工廠、公共場所等都可適用。

威潤也引用數據報告數據指出，2019 年至 2024 年期間，深紫外線燈珠封裝市場複合式成長率逾 50%，公司看好，後疫情時代下，各界仍持續投入深紫外線殺菌技術的研究，預計未來新產品的問市將對營收成長帶來正面的挹注。

而威潤日前也與日本知名領導大廠旭化成 (Asahi Kasei) 簽訂合作備忘錄 (MoU)，共同研發深紫外線除菌新品外，旭化成集團也將威潤列為下一代新品開發首要合作對象，共同開發結合空氣循環裝置與深紫外線燈珠的高科技除菌產品。