〈金融業徵才〉新光金招募4000人 新壽開缺最多 新光銀MA年薪百萬

每年年初到 3 月期間都是金融業徵才旺季，新光金 (2888-TW) 今 (26) 日宣布，今 (2021) 年預計大舉招兵買馬 4000 人，其中新壽開缺人數最多，新光銀也預計招募 10 位 MA，年薪更上看百萬元。

新光金表示，3 月起陸續將於全台進行數十場「新未來，光無限」校園徵才活動，首場「臺大校園徵才博覽會」於 3 月 13 日在台灣大學舉行。

近年新光金控積極延攬年輕世代加入企業轉型行列，迎接數位轉型的浪潮及面對主管機關加強公司治理等面向，新光金表示，招募的對象，除了金融本業背景的人才需求外，也廣招數位資訊、數位行銷、數位產品研發、精算統計、核保理賠、財務工程、客群分析等多元跨界人才加入新光。

至於人數部分，新光金表示，今年預計大舉增才近 4000 人，新光金控暨各子公司預計招募 3500 名外勤業務菁英、100 位數位金融資訊及行銷人才，及超過 400 個內勤各類專業職缺。

此外，也將培訓 100 位儲備業務主管及 MA 管理菁英，依任職職位及表現，年薪上看百萬不是夢，透過優渥的薪津福利，鼓勵多元背景的各路好手為新光注入新氣象。

若以各子公司別來分，新光金表示，人壽內勤將徵 250 人，聚焦在數位金融、精算、數據分析等人才，外勤徵才達 3150 人；銀行內勤將徵 120 人，包括大數據分析、資訊工程、行政客服人員，外勤徵才達 200 人，像是個金行銷業務與理專，MA 將有 10 個名額；證券內勤將徵 30 人，外勤徵 70 人。

新光金旗下元富證券今年也特別舉辦「元富盃程式交易競賽」，希望可以藉此挖掘金融與程式撰寫的跨領域人才，同時促進國內投資者操盤策略程式化。