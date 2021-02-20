〈國泰金經濟調查〉近9成民眾樂觀看今年GDP可保2 景氣復甦通膨溫和

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 2 月國民經濟信心調查結果，國內疫情升溫令景氣展望指數下滑，但近 9 成民眾仍樂觀預期今年經濟成長率 (GDP) 可保 2，景氣復甦下民眾認為通膨溫和。

國泰金指出，國發會最新公布的 12 月景氣對策信號轉為黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，然近期國內疫情升溫，政府與民間機構全面加強防疫措施，使得 2 月調查的景氣展望指數從 1 月的 18.8 下降至 8.3，現況指數亦由 24.4 走低至 15.7；連帶使民眾對薪資上漲的預期指數從 6.4 降至 5.2。大額消費意願指數也下滑至 - 0.2，比起 1 月的 5.1，轉為負數，顯示近期防疫措施升級，抑制民眾大額消費意願。

對整年的經濟展望，仍有近 9 成民眾預期今年經濟成長可保 2，國泰金表示，主計總處估計 2021 年經濟成長 3.83%，通貨膨脹率 1.16%，但依本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3%，有 87% 的民眾認為今年的經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 1.41%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 76%，顯示景氣復甦下通膨溫和。

國泰金進一步表示，歐美疫情加劇使各國防疫封鎖措施升級，令全球股市波動擴大，然疫苗樂觀進展與美財政刺激利多提振投資人風險偏好。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數，從 1 月的 22.9 大舉下降至 6.1，但風險偏好指數則由 16.8 微幅走升至 17.6。