中國信託1月蟬聯發卡王 四大消費趨勢成形

中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (2021) 年 1 月信用卡發卡數達 9.2 萬張，蟬聯發卡王。中國信託銀行觀察，新冠病毒疫情影響消費者使用行為，牽動線上交易成長等四大消費趨勢成形，為了搶攻支付商機，中信銀將建構一站式支付體驗及優惠。

中信銀行分析內部資料歸納出四大消費趨勢及消費行為轉變，首先是宅經濟持續發燒，去年 4 月線上交易筆數首次超越實體通路交易筆數，線上交易筆數占比達 54%，年成長率 41%，顯示卡友消費行為逐步轉至非接觸及線上平臺上進行交易。

其次是，高端精品族群國外消費轉回國內實體通路購物，中信銀行統計，在消費者購物行為轉移及優質回饋帶動下，中國信託 TAIPEI 101 聯名卡卡友去年於台北 101 購物中心內刷卡金額年增率 28%，消費力道顯著成長。

第三大趨勢為海外消費場景延伸，消費者身在臺灣也能採購海外商品配送到府，以中國信託 LINE Pay 卡消費表現來看，卡友於 Amazon 平臺消費的刷卡金額及刷卡筆數年增率均逾 10%。

第四大趨勢則是開車族自駕需求提高，自去年下半年起，中國信託中油聯名卡卡友每月至台灣中油的加油頻次增加，且「中油 Pay」在消費金額、消費筆數及綁定數上皆持續成長，行車族青睞的「中油 Pay」 APP 下載數亦已突破 70 萬次。

看準此四大消費趨勢的商機，中國信託英雄聯盟卡鎖定宅經濟生態圈，即日起至今年 6 月 30 日止，提供五大指定數位通路最高 10% 現金回饋，信用卡再加碼五大指定電商刷卡享最高 10% 現金回饋。

而對精品消費有需求的卡友，則祭出 2 月 25 日至 3 月 14 日止，刷中國信託 TAIPEI 101 聯名卡單筆分期消費滿 3 萬元，最高贈 101 Point 購物金點數 4000 點，價值相當於新臺幣 1000 元，加計筆筆消費 2% 回饋，等於累計最高可享 5.3% 回饋。

而為了回饋喜愛日本美食及日系商品的卡友，中國信託 LINE Pay 卡攜手 JCB 推出「想念日本」限時優惠，即日起至今年 3 月 31 日止，卡友至臺灣 UNIQLO（需登錄）等九家日本品牌的商店，刷中國信託 LINE Pay JCB 卡，可享 LINE POINTS 5% 點數回饋。

此外，因疫情影響致自駕需求增加，即日起至今年 3 月 31 日止，以中油卡綁定「中油 Pay」每周一儲值加油最高可享 10.8% 回饋，使用「中油 Pay」單筆加油實付新臺幣 50 元以上，還能參加「加油即時抽」活動。