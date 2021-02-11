〈春節宅在家〉美食外送平台過年不休息 這張信用卡稱霸外送神卡

過年期間如果不想下廚，又懶得出去人擠人，現在的外送美食平台很方便，目前台灣最知名的 foodpanda 與 UberEats 都喊出春節不休息。而今 (2021) 年今上半年的「外送神卡」寶座改由中信英雄聯盟卡拿下，該卡囊括四大平台，且回饋高達 10%。

foodpanda 在農曆過年期間將正常營業，但餐飲外送服務會以店家各自營業時間為主。UberEats 相較於去年只收單到下午四點，今年除夕將會延長收單到八點，送單到九點。從初一到初五，則會每日限量提供一萬個 50 元優惠紅包序號供消費者當天使用。

過去信用卡市場殺得昏天暗地的海外消費現金回饋，在疫情爆發後武功盡廢，進而將優惠轉向正夯的「美食外送」，以彌補海外旅遊消失的業績。

比較各家信用卡，中國信託、一銀、新光銀與聯邦銀針對美食外送都釋出 10% 高回饋，其中以中國信託英雄聯盟聯名卡最大方，於 UberEats、foodpanda、foodomo、有無外送下單，每筆都給 10% 現金回饋，且免登錄不用搶，每月回饋上限 300 元，換算每月消費上限可達 3000 元。

一銀、聯邦銀都是全行卡適用，新光銀行則須新光三越聯名卡，才有 10% 回饋且此三家銀行回饋上限較低，例如，一銀卡須登錄，每月最高送 200 元，且限量僅 900 份，手腳要快才能搶到福利；新光銀行新光三越卡與聯邦銀信用卡也須登錄，每月回饋上限 100 元。

而永豐 DAWHO 卡符合扣繳卡費條件後，指定美食外送最高 7% 現金回饋，雖然回饋率不是最高，但是每月最高送 600 元為各家銀行中最高。