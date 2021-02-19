〈陸股盤後〉礦產類股拉抬 上證由黑翻紅上漲0.6%

周五 (19 日)A 股三大指數早盤仍受到前一個交易日下挫的影響，再加上中國人行今日回收市場流動性，導致三大指數齊挫，創業板指最深一度大跌約 4%。

午盤過後受惠於春節後開工加速影響，基建及水泥類股率先反彈，市場人氣回溫，券商及金融跟進走揚，推升滬、深兩指數由黑翻紅，創業板指跌幅也大幅縮小。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證上漲 0.57%，報 3696.17 點；深證上漲 0.35%，報 15823.11 點；創業板指下跌 1.04%，報 3285.53 點。今日滬深兩市合計成交 1.04 兆人民幣，較前一個交易日小幅下滑 400 億人民幣。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 95.53 億元，其中滬股通買超人民幣 18.01 億元，深股通買超人民幣 77.52 億元。

產業消息

抗通膨的豬肉類股表現亮眼，唐人神、天康生物、天邦股份、新希望、正邦科技等相關個股全數漲停。

中國東北地區研究全面放開生育，以防人口出現負成長，生育概念股應聲大漲，高樂股份、貝因美漲停，戴維醫療勁揚 7.5%、百亞股份跳漲 6.3%。

由於今年中國春節假期民眾大多在地過年，返鄉人潮大減，市場預期今年企業可較往年更快恢復產能，刺激原物料價格走揚，礦產類股跟進大漲，錫業股份、鄂爾多斯漲停，盛和資源飆漲 8.4%、格林美大漲 6.6%。

法人觀點

國泰君安表示，昨日中國人行回收 2600 億人民幣，引發市場對短期資金面的擔憂。雖然中國貨幣政策離緊縮的時間點未到來，但流動性由寬鬆轉向緊俏的預期會對指數的上揚形成抑制。因此預估未來大盤大致上是呈現震盪上揚的格局。在短線漲幅過高之下，上證在 3700 點附近可能面臨一定震盪。