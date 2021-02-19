盤前財經大事搶先讀2021年02月19日

今日操盤前瞻

日本 1 月 CPI

美國 2 月製造業 PMI、上週 EIA 原油庫存

法說會：華邦電、力旺、新唐、精測

股臨會：精確

初領失業金打壓經濟復甦希望 美元回軟 以太幣創新高

初領失業救濟金數據令人失望，沖淡了經濟從疫情中復甦的希望，美元對主要貨幣周四 (18 日) 回跌，連兩日升勢中斷。比特幣回落，但以太幣接棒創新高。閱讀全文...

市場恐 OPEC + 討論增產 伊拉克減產成空話 原油下跌

週四 (18 日) 交易，原油期貨價格收低，係因市場預期 OPEC + 可能在下個月初的會議上討論增產議題。閱讀全文...

彩晶營運報喜 去年稅前盈餘 38.7 億元賺贏面板雙虎 居獲利冠軍

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 昨 (18) 日公告去年第 4 季自結，稅前盈餘 27.7 億元，由虧轉盈，每股稅前盈餘 0.92 元，全年稅前盈餘 38.69 億元，年增 3.93 倍，更賺贏友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 的 27.88 億元、25.57 億元，居面板獲利王。閱讀全文...

彭博：白宮顧問致函台灣 求助解決車用晶片缺貨問題

彭博報導，拜登政府經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 已經向台灣政府尋求援助，希望台灣幫助解決全球晶片短缺干擾美國車廠生產的問題。閱讀全文...

臻鼎跨大步 新設海內外 IC 載板、軟板及 SMT 廠 預計後年投產

臻鼎 - KY (4958-TW) 集團多箭齊發，昨 (18) 日正式簽約，以人民幣 7030 萬元 (約新台幣 3.02 億元) 取得深圳市寶安區 1.73 萬坪土地使用權，將由旗下禮鼎半導體投資開發生產包括 ABF、BT 等載板產品，預計 2022 年底完成裝機，並於 2023 年投產貢獻營收。閱讀全文...

漲價效應發威 聯詠 1 月獲利倍增 EPS 2.66 元

驅動晶片龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (18) 日公布 1 月自結，稅後純益 16.17 億元，年增 114%，每股稅後純益 2.66 元；受惠全產品線需求旺、營收規模放大，加上價格上漲紅利，聯詠 1 月獲利較去年同期倍增，淨利率高達 19.9%，相比去年、前年的 14.78%、12.31% 大幅成長。閱讀全文...