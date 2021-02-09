華為任正非：歡迎美國總統拜登來電 中美可合作互惠

華為創辦人任正非周二 (9 日) 說，他對公司的生存能力有信心，華為有更多手段來克服困難。他還表示，他歡迎新任總統拜登與他通電話，這將是中美能共同發展及共同成功的信號。

過去兩年，華盛頓針對華為施加強大的壓力，並將這家公司貼上國家安全威脅的標籤，採取了一系列抵制行動。美方指控，華為的網路設備將被用來監控美國人，華為一再否認。

任正非表示，美國希望經濟增長，中國也希望經濟增長。他歡迎來自拜登的電話，能讓中美雙方共同發展。

這是自去年二月之後，任正非少見的公開發言。他表示，華為的發展對美國公司也有幫助，一些企業已經因為無法向華為供貨，而遭到打擊。

他說：「如果華為的產能能夠擴大，這將意味著美國公司也有更多的機會供應。我相信這對雙方都有利。」

任正非指出，華為仍然希望能夠大量購買美國的材料、零組件和設備，這樣大家都能從中國的成長中受益。

2019 年，華為被列入黑名單，限制美國公司向其出口技術。華為也無法使用 Google 的 Android 系統，這導致華為手機在國際間銷量大跌。

除了智慧手機之外，美國更聯合各國阻止華為進入 5G 市場。對此，任正非指出，華為仍有多種方法來克服難關。

任正非說，華為 2020 年的營收和淨利潤都實現了正成長，客戶仍然對公司有巨大信心，但他並未提供具體數字。