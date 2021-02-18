傳產、中小型股接棒演出 台股漲62點收16424點續寫收盤新高

美股周三漲跌互見，權王台積電今 (18) 日回檔休息，但資金輪動至傳產族群與 DRAM、光電等電子股，帶動台股盤中一度漲逾百點，最高來到 16517.73 點，但買盤追價力道有限，終場指數漲點收斂至 62.22 點，收在 16424.51 點，盤中、收盤續創歷史新高，成交值略縮至 3655.26 億元。

美國道瓊指數周三續創歷史新高，但科技股表現不佳，台積電 ADR 收跌 2.7%，台股現貨同步走弱，台積電終場下挫 0.45%，收 660 元；鴻海、聯發科同樣漲勢暫歇，分別收在 113 元、978 元；聯電 ADR 跌逾 3%，今日現貨則上漲約 1%，收 58.2 元。

觀察其他權值股，以台達電、大立光表現最為強勢，上漲 2-3%；台塑四寶互有漲跌，昨天飆漲 7% 的台塑，今天股價拉回修正，南亞、台塑化維持上漲走勢；中鋼 1 月稅前盈餘 36 億元，月增 3 成，較去年同期虧轉盈，今日股價受激勵漲 1.6%；金融股仍獲得買盤支撐，普遍在平盤之上。

DRAM 供應吃緊，三星、SK 海力士、美光加速生產 8GB 以上標準型記憶體，隨著報價上揚，市場看好台廠營運可望直接受惠，旺宏今日獲資金青睞，股價飆上漲停價 45.8 元，華邦電、晶豪科股價均大漲逾半根停板，記憶體模組廠威剛、創見、十銓等漲勢也不俗，僅南亞科表現偏弱。

光電族群今日表現有撐，在股王大立光領軍下，光學股亞光亮燈漲停，玉晶光與今國光也有逾 2% 的漲幅；此外，太陽能族群重獲資金青睞，茂迪、達能、太極、國碩約上漲 2-4%；不過，面板雙虎則在盤下整理，友達終場下挫 1.2%。

海運市場運價居高不下，萬海、陽明 1 月營收報喜雙創新高，加上波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 17 日暴漲逾 17%，帶動航運族群再度揚帆，包括四維航、台航、新興等散裝航運股均亮燈漲停，貨櫃三雄也持續爆量上漲，陽明終場大漲逾 8%。