〈宏碁醫療布局〉攜手台大醫院、台灣諾華 AI輔助診斷軟體取得TFDA

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 搶攻智慧醫療商機，今 (23) 日宣布與台大醫院、台灣諾華共同合作，打造眼科 AI 輔助診斷軟體，運用 AI 判斷糖尿病視網膜病變，也取得台灣首張由衛福部食品藥物管理署 (TFDA) 核發的眼科智慧醫材許可證。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮指出，自從退休後鎖定資通訊、醫療是台灣未來發展方向，宏碁從三年前就與台大醫院、諾華三方合作，近期終於獲得衛福部食藥署 TFDA 認證，未來希望宏碁協助產品落地，並搭配諾華推廣到國際市場，讓台灣產業升級轉型。

AI 輔助診斷軟體是宏碁智慧醫療策略聯盟首個具體成果，依據台大醫院臨床試驗，準確度已達 95%，軟體應用宏碁 AI 技術、資通訊經驗，台大醫院提供醫療專業、臨床試驗，台灣諾華則擔任臨床試驗顧問，提供臨床試驗執行諮詢、市場研究、應用推廣等，在取得藥證後，目前也與國內醫療院所簽約計劃導入。

根據 2019 台灣糖尿病年鑑統計，台灣糖尿病盛行率超過 9.32%、糖友病患超過 220 萬人，而糖尿病會併發血管病變，其中以糖尿病視網膜病變最常見，依國民健康署調查，糖尿病視網膜病變盛行率高達 35%，但糖尿病患眼部檢查率卻低於 5 成，顯示台灣篩檢度仍偏低。

宏碁是在去年 11 月與台灣諾華簽訂合作備忘錄 (MOU)，共同攜手強攻智慧醫療商機，將運用人工智慧 AI，整合雙方軟硬體，提升醫療效率，瞄準黃斑部退化、糖尿病視網膜病變及心血管疾病等領域。