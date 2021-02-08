華碩、宏碁筆電出貨暢旺 1月營收年增逾6成雙寫近8年同期新高

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今(8) 日公告 1 月營收，受筆電需求強勁，終端零售通路商庫存水位偏低、遞延訂單出貨，雙 A 筆電出貨暢旺，帶動單月營收年增皆逾 6 成，創近 8 年同期新高，看好筆電需求維持高檔，首季營運淡季不淡。

華碩 1 月品牌營收達 336.86 億元，月減 14.53%、年增 64.39%，創下 2013 年 1 月以來同期新高，華碩指出，目前無論是教育、電競、商用筆電需求都不錯，去年第 4 季因為缺料無法出貨的訂單，也遞延到上半年陸續出貨，需求強勁下，可望反應零組件成本上漲的狀況。

華碩進一步表示，目前整體關鍵零組件供應還是緊俏，不過筆電供給缺口有比先前近 3 成逐步縮小，顯卡缺貨情況則與去年第 4 季相當。

華碩海外市場也報捷，根據市調統計，華碩消費性筆電去年 11-12 月市占稱霸南非市場，全年成長率達 66%，電競筆電也拿下年度冠軍，其中，搭載輝達 (NVDA-US)GeForce GTX 1660 Ti、RTX 系列顯示卡之高階電競筆電，也以 42% 市占居領導品牌。

宏碁 1 月營收則達 234.95 億元，月減 17.2%、年增 73.4%，創近 8 年同期新高，宏碁指出，旗下 Chromebook、輕薄型筆電 1 月營收年增皆逾 3 倍，達 361.4%、313.5%，電競產品、創作者設計的 ConceptD 系列 1 月營收也分別年增 112.8%、247%。

展望未來，宏碁指出，強勁需求可望延續至可預見未來，估今年上半年筆電需求仍供不應求，旗下宏碁資訊 (6811-TW)、智聯服務 (6751-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、建碁 (3046-TW)、展碁國際 (6776-TW) 等動能也可望持續發酵。