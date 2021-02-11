〈紐約匯市〉鮑爾暗示美就業市場慘淡 美元跌至2週低點 比特幣回落

週三 (10 日) 聯準會主席鮑鴿派言論，呼應了拜登 1.9 兆美元刺激計畫的緊迫性，經濟數據顯示美國通膨仍處溫和、美債殖利率走低，美元兌英鎊、歐元下跌，美元延續跌勢，跌至約 2 週低點。

週三追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.1%，報 90.377，連續第三個交易日收低。

聯準會主席 (Fed) 鮑爾週三於在紐約經濟俱樂部表示，寬鬆貨幣政策將維持一段時間，Fed 持續透過低利率和大量資產購買來提振美國經濟。

鮑爾提到，美國就業市場距離全面復甦還有很長的一段路要走，呼籲立法者和私營部門支持勞工。

美國聯邦參議員懷登 (Ron Wyden) 回應，鮑爾談話對美國失業狀況添加慘淡的評估，重申了美國政府極需要盡可能提供強大的紓困方案。

經濟數據

美國一月份核心 CPI 月增率報 0%，低於預期 0.2%，前值為 0.1%。

美國一月份 CPI 月增率報 1.4%，低於預期 1.5%，前值為 1.4%。

舊金山外匯顧問公司 Klarity FX 的執行董事 Amo Sahota 稱，美元的上漲無疑已失去了動力，疲軟趨勢可能會持續下去。今天美元受到 CPI 數據影響。市場預期通膨率將有所回升，目前看來是良性的，通縮交易還不存在。

美國銀行近日提高了對美元兌歐元匯率的預期，基於「大規模刺激即將出台、美國經濟成長快於歐洲、出售歐元兌美元的操作、風險資產價格回落」等原因，研判美元將在 2021 全年內升值，預計年底前美元兌歐元將升至 1.15。

美國銀行稱，全球疫苗接種速度相對較慢，這意味著要完全擺脫新冠危機可能需要數年。實現復甦的漫長道路將在短期內支撐美元。

截稿前 (台北時間周四上午 10 時許)，美元兌各國主要貨幣表現：

美元兌日圓 (USD/JPY) 上漲 0.02%，報 104.59

歐元兌美元 (EUR/USD) 下跌 0.01% ，報 1.2115

英鎊兌美元 (GBP/USD) 下跌 0.01%，報 1.3826

美國電動車大廠特斯拉宣布砸 15 億美元投資比特幣後，推動加密貨幣漲勢，週三傳出推特正考慮購買比特幣或支持比特幣支付，通用汽車則表態，對投資比特幣敬謝不敏。

美國財政部長葉倫表示，財政部將打擊濫用加密貨幣以促進創新，週三比特幣自昨日高點 47,697 回落。

截稿前，虛擬貨幣表現：