〈美股盤後〉市場靜待美新一輪紓困案發展 那斯達克指數再創新高

美國新一輪大規模刺激計畫與疫情趨緩帶動近日市場多頭情緒旺，週二 (9 日) 市場靜待紓困案進展，三大指數漲勢放緩，不過那指仍創下歷史新高，標普、道瓊則一度於盤中創歷史新高後最終小跌作收。

眾議院民主黨議員周一晚間公布大規模紓困法案，其中包含將每週 400 美元的失業救濟金延長至 8 月 29 日，並向大多數家庭每人支付 1400 美元現金支票等，致力於本月下旬於眾議院通過。

現金支票細節方面，美國總統周二也喊話，他支持調整現金支票門檻，同意向年收入不超過 75,000 美元的家庭發放 1400 美元的現金支票。

除紓困案好消息外，疫情也正逐漸趨緩，過去一周，美國平均每日新確診案例為 111,190 例，較兩週前的平均水平下降 36%。據 COVID Tracking Project 數據顯示，上週日美國醫院有 80,055 名新冠肺炎患者，是 11 月 18 日以來的最低水平，顯示住院率也正在下降。

周二 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 9.93 點，或 0.1%，收 31,375.83 點。

標普 500 指數下跌 4.36 點，或 0.1%，收 3,911.23 點。

那斯達克指數上漲 20.06 點，或 0.1%，收 14,007.70 點。

費城半導體指數上漲 93.47 點，或 3.13%，收 3,078.48 點。

標普 11 大板塊週二漲跌互現。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見，不果僅小幅波動。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.66%；臉書 (FB-US) 漲 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.44%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.54%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.54%。

道瓊成分股多小幅整理。麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.08%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.63%；波音 (BA-US) 上漲 1.50%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.94%；Nike (NKE-US) 下跌 1.13%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.31%。

費半成分股漲跌互現。安森美 (ON-US) 上漲 2.01%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.64%；美光 (MU-US) 下跌 0.82%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.86%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.22%；AMD (AMD-US) 下跌 0.61%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.1%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.73%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.64%。

個股消息

Reddit 平台的散戶大軍的資金狂潮大幅銳減，空頭回補動能減弱，散戶紛紛獲利了結之際，GameStop (GME-US) 股價已從一月底高點 483 美元 降至 50 美元左右。

美商藝電 (EA-US) 周二宣布以每股 12.50 美元的價格收購手遊開發商 Glu Mobile，進軍手遊市場意味濃厚，消息傳出後股價上漲 2.6%。

Wedbush 周二發布報告看好推特 (TWTR-US) 今年表現，表示推特受惠於連兩季廣告商需求、用戶貨幣化成長，第四季業績將超過市場預期，激勵推特股價周二上漲 3%。

共享汽車新創 Lyft (LYFT-US) 周二公布財報營收出現強勁成長，公司表示已自疫情中逐漸恢復，並有望在第三季實現獲利，股價盤後暴漲 9%。

道瓊成分股思科 (CSCO-US) 公布財報儘管優於市場預期，不過營收已連續 5 個季度下滑，儘管雲端需求增加思科業務，然而遠端工作也使其企業商用業務受衝擊，盤後股價大跌 6%。

華爾街分析

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示，近期市場正為經濟重啟重新定價，短期內可能美股繼續走高，不過，實際上經濟是否能達到預期是較令人擔憂。

美國銀行分析師 Jared Woodard 則表示，由於最近的市場已顯示出過熱的跡象，接下來第一季可能會出現一波 5% 至 10％修正，不過屆時將是低點進場的機會。

不過，安聯國際投資策略師 Mona Mahajan 認為，考量到疫苗、疫情趨緩與美國新一輪刺激措施的助攻，接來的漲勢可能才正要開始，目前為止市場還沒有顯示出 5% 或 10% 修正的跡象。

周三關鍵事件預告：