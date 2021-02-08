通膨預期帶動價格回彈 比特幣再逼近4萬美元關卡

美國財政刺激所引發的通膨升溫預期，近期帶動比特幣價格回彈，比特幣周一 (8 日) 再度逼近 40000 美元大關。

Coindesk 數據顯示，比特幣截稿前漲 1.01%，至 39404.55 美元。其週六曾一度站上 40000 美元大關，逼近上月創下的歷史新高，當前價位則較新高水平低約 7%。

(圖：Coindesk)

另外，根據加密貨幣交易所 WazirX 可用數據，過去 24 小時內，比特幣交易價落在 37388.34 至 39845.92 美元區間。

比特幣本月雖短暫走跌，在全球寬鬆貨幣政策與財政刺激的背景之下，比特幣狂熱份子持續將數位貨幣視為抵抗通膨和保值的避險工具。上周末創下歷史新高以太幣，周一截稿前也漲 1.4%，暫報 1660.2 美元。

加密貨幣交易所 ZebPay 營銷長 Vikram Rangala 認為，比特幣回彈反映出新的機構投資需求。

美國民主黨上周五 (4 日) 利用預算和解程序，通過拜登提出的 1.9 兆美元紓困預算決議後，Lawrence Summers 在內等多位知名經濟學家近期提出擔憂，認為上述刺激方案有引發經濟過熱之虞。

Chainanalysis 數據顯示，當前比特幣的自由流通量已降至供應量的 13%，為 2014 年以來最低水平。區塊鏈研究公司的經濟學家 Philip Gradwell 認為，上述數據反映出儘管價格衝高，比特幣仍舊稀缺。