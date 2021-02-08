玉晶光1月營收11.28億元創歷年同月新高 年增14%

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 1 月營收為 11.28 億元，創歷年同月新高，月減 22.92%，年增 14.95%，玉晶光主管指出，第一季是市場淡季，需求將較上一季下滑。

玉晶光持續在大陸福建廈門投資，包括 2020 年及 2021 年合計將投資 55.62 億元，擴充並改善廈門廠設備及產能，今年總產能估將增加 20-25%，且新產品在客戶端的認證進度一切正常。

玉晶光 5 日由董事會通過對廈門廠的資本支出案，預計 2021 年購置機器設備預算達 20.98 億元，加計去年 34.64 億元，兩年在廈門廠的資本支出合計達 55.62 億元。玉晶光持續看好高階手機鏡頭感測元件加大、變焦鏡頭、多鏡頭設計等趨勢，有助營運成長，估今年產能將增加 20-25%。

玉晶光 2020 全年營收為 158.95 億元，創新高，年增 31.95%，2020 年前三季稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

至於日前公布 1 月營收的大立光 (3008-TW) 單月營收達 46.07 億元，月減 6.18%，年增 12.34%，表現持續低迷，但大立光 1 月營收仍是歷年同月新高，而大立光也在台中工業區持續擴大投資，新產能預計最快在 2023 年開出。