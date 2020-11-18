力特偏光板本業轉好、業外進補 全年可望擺脫連4虧

偏光板廠力特 (3051-TW) 受惠電視、顯示器、車用等市場偏光片需求回溫，第 3 季單季轉盈，展望未來，力特表示，第 4 季需求延續，目前產能利用率達 7-8 成，可望持平第 3 季，加上南科廠處分利益最快第 4 季可望認列，法人看好，力特全年將轉虧為盈，擺脫連 4 年虧損。

力特指出，在遠距商機帶動下，今年下半年包含電視、顯示器、車用、家電、工控產品等需求都相當強勁，相關訂單可望延續至明年首季，產能利用率維持 7-8 成，營運穩健；營收比重方面，電視等消費產品、工控產品各占約 5 成。

展望未來，力特表示，明年將持續擴大車用、家電、工控等高毛利產品比重，優化公司營運，日前宣布擬出售南科廠給晶圓代工大廠台積電 (2330-TW)，相關處分利益最快可望在第 4 季認列，也有助降低公司債務壓力。

力特因前董事長未與合作廠商簽約，逕向銀行借款 150 億元在南科購建新廠，但後續卻未順利取得訂單，導致留下龐大債務，近年苦於償還債務，但日前力特宣布將出售南科廠給台積電，估處分利益約為 6.5 億元，可望貢獻力特每股純益約 1.9 元。

法人表示，隨著南科廠處分利益第 4 季認列，力特全年將擺脫連續 4 年虧損頹勢，加上本業需求穩定、債務壓力降低，明年營運逐步轉佳，看好可望維持穩定獲利。

力特累計前 3 季稅後虧損 2392 萬元，每股虧 0.07 元，較去年同期大幅收斂，10 月營收也創下近 11 個月新高，達 2.45 億元，月增 20.13%、年增 3.48%，累計今年前 10 月合併營收 19.45 億元、年減 6.38%。