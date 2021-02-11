〈Q4財報搶先看〉華通去年每股純益將創20年新高 健鼎連兩年超越11元

去年 HDI(高密度連結板) 需求大幅擴張，但供給未增加，形成包括華通 (2313-TW)、健鼎 (3044-TW)、柏承 (6141-TW) 等廠 HDI 訂單滿載，由 2020 年下半年一直滿到今年第二季，推升華通去年每股純益將創 20 年新高，健鼎則將連兩年超越 11 元。

健鼎 2020 年第 4 季營收為 151.09 億元，季減 3.83%，年增 7.93%，2020 年全年營收 555.48 億元，創新高，年增 2.01%；健鼎去年前三季稅後純益 42.93 億元，年減 18 %，每股純益 8.17 元，法人估，健鼎 2020 年第四季每股純益將超過 3 元，全年每股純益將達 11.2 元。

健鼎受惠高階 NB、手機、伺服器以及汽車應用等 HDI(高密度連結板) 訂單湧入，目前訂單能見度已達第二季，健鼎也加速在中國湖北仙桃新廠的裝機進度，預計新產能第二季末開出，推升健鼎兩岸總產能逼近每月 1000 萬平方呎。

健鼎去年第四季接單滿載，今年第一季營收表現將優於 2020 年的 117.18 億元，且目前接單能見度已達第二季，HDI 板的需求最明確。

依健鼎規劃，2021 年資本支出預算將達 40-50 億元，比 2020 年成長，主要用於開出新產能因應 HDI 高速成長的需求，健鼎近期也加速採購生產設備，完成安裝後，最快 2021 年第二季末開出。今年第二季末健鼎新增湖北新廠產能後，兩岸總產能逼近每月 1000 萬平方呎。

華通去年第四季營收創新高， 2020 年營收 605.17 億元，創新高，年增 7.73%。2020 年前三季稅後純益 33.69 億元，年增 41.55 %，每股純益 2.83 元。初估去年第四季營收 181.29 億元的經濟規模擴大之下，雖然有不利匯率因素的對獲利干擾，但毛利率可望維持在第三季的 18.7 水準，單季稅後純益估達 14.4 億元，全年稅後純益 38 億元，每股純益超過 4 元，也為 2001 年來的 20 年新高。

華通生產基地集中在台灣及中國，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板、以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。新增重慶廠二廠的產能也將在今年開出，以因應市場對於 HDI 板的高度需求。