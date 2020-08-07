華通Q2淡季大賺10億元創同期新高 上半年EPS 1.62元

PCB 廠華通 (2313-TW) 公告第二季財報，稅後純益 10 億元，年增 68.81%，每股純益 0.84 元，連續五季獲利創同期新高，累計今年上半年稅後純益為 19.3 億元，年增 1.12 倍，每股純益 1.62 元。

華通重慶二期廠區的建設進度未受全球景氣及疫情影響而延滯，該廠規畫投資金額 150 億元，年產能 500 萬平方英呎，將視市場供需狀況分階段添購設備，最快 2021 年上半年量產。

華通今 (7) 日公布 2020 年第二季財報，營收為 134.2 億元，毛利率 18.93%，季增 3.91 個百分點，年增 4.26 個百分點，稅後純益 10 億元，季增 7.66%，年增 68.81%，單季每股純益為 0.84 元。

華通上半年營收 255.11 億元，毛利率 18.9%，年增 6.24 個百分點，稅後純益達 19.3 億元，年增 1.12 倍，每股純益為 1.62 元。

今年雖受疫情以及美中貿易戰影響，華通在董事長吳健穩健的經營策略下，自 2019 年來營收、毛利率、獲利同步創高態勢不變。業界認為，華通除了擁有技術及品質的優勢外，接單及產能調配快速應變的能力，是面臨外在環境不確定性下，公司業績成長的要素。

法人觀察，今年全球手機市場呈現衰退，但 5G 新機種銷售占比明顯上升，受惠手機客戶用板疊構往高階（Anylayer HDI）設計方向發展不變，華通產能、技術及服務領先優勢下，成為手機客戶在開發 5G 新機種的首選供應商，帶動業績成長。

展望下半年，除 5G 趨勢不變，遠距辦公以及線上教學的型態，使平板、筆電等訂單持續增溫，美系客戶新手機發表及衛星通訊等，更增添未來營運空間。華通 7 月營收 50.77 億元，年成長 6.24%，為歷年同期新高。今年第 3 季 HDI 製程稼動率會持續提升至滿載。

公司表示，因為產品線夠多，所以營運可看得較廣、較遠，在尋求成長的機會與風險兩者間可尋求平衡點，進行適度投資或管控。

華通在 7 月已對美系客戶的新年度旗艦機訂單開始生產，2020 年 7 月營收為 50.77 億元，月增 14.92%，年增 6.23%，2020 年前 7 月營收為 305.87 億元，年增率 11.95%。