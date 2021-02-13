〈牛年產業景氣前瞻〉自費流感疫苗今年出貨量估成長逾20% 台廠營運加溫

疫情持續擴大，在新冠疫苗尚未開打前，台灣各地方政府擴大流感疫苗接種，其中去年全台自費流感疫苗供應量約 100 萬劑，預期今年流感疫苗需求量持續看增，有望成長 2 成以上，台疫苗供應商國光生 (4142-TW) 與東洋 (4105-TW) 添營運動能。

台灣去年四價流感疫苗需求大爆發，公費疫苗約 600 萬劑，自費疫苗總供應量則較往年成長倍數、約 100 萬劑，供應商包括國際業者賽諾菲、葛蘭素史克，國內業者則為國光生及東洋，其中國光生與東洋去年自費流感疫苗供應量分別約 5 萬、9.5 萬劑。

疫苗廠認為，由於新冠疫苗肺炎疫情尚未趨緩，加上新冠疫苗初期民眾仍會先觀望，施打普及率不高，轉向選擇流感疫苗，預期今年疫苗的需求量將較去年增加。

國光生表示，去年生產較多公費流感疫苗近 390 萬劑，包括政府標案近 370 萬劑、獨家取得國軍採購案共 17 萬劑，自費疫苗僅約 5 萬劑，儘管今年公費流感疫苗標案尚未公告，但初步規劃，今年約將生產超過 10 萬劑自費流感疫苗。

東洋去年因疫情流感疫苗需求暴增，自費流感疫苗供不應求，目前已與供應商確保今年疫苗供應量較去年多出 2 成，整體營收貢獻有望突破 2 億元。