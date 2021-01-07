國光生Q4、去年營收同創高 估今年年增2成續締新猷

國光生 (4142-TW) 受惠年底海外客戶代工疫苗出貨，第 4 季營收 8.2 億元、去年全年營收 18.69 億元，均創新高，法人看好，今年自費流感疫苗有望增加，海外客戶擴大下單力道，全年營收有望年增 2 成，續拚新猷。

國光生 12 月營收 1.27 億元，月增 60.35%、年減 53.5%；第 4 季營收 8.2 億元，季增 32.69%、年增 30.78%；去年營收 18.69 億元，年增 43.82%。

國光生表示，儘管國內流感疫苗全數出貨完畢，但因海外客戶賽諾菲代工業務年底前出貨，帶動單月營收回溫，且去年除本業成長外，將取得荷蘭商 Crucell 和解金，去年全年每股純益可達 3 元。

展望今年，國光生指出，預期今年有機會取得中國四價流感疫苗藥證、子公司安特羅腸病毒疫苗藥證同樣有望到手，第二條無菌針劑充填線下半年投產，年產能擴大至 1 億劑，全年營收估年增 2 成以上。

海外代工方面，國光生與法國賽諾菲集團 Protein Sciences 公司展開生產合作，將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化並在美國上市，其中疫苗由國光生代工生產，去年約出貨 800 萬劑，估今年出貨量將比去年小幅成長。

針對新冠疫苗開發案，國光生強調，有無政府補助不影響新冠疫苗開發計畫，未來仍將持續進行國、外二 / 三期臨床試驗，全力開發新冠疫苗初衷和決心不變。