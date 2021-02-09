台企銀攜手街口支付 超強「街」地「企」前1萬名回饋衝50%

台灣企銀積極發展數位金融服務，攜手與擁有超過 400 萬用戶的街口支付合作舉辦促銷活動，街口支付用戶只要綁定台灣企銀存款帳戶進行消費，可享有高達 50% 的回饋優惠。

台灣企銀表示，本次活動結合農曆新年推出『街口綁台企 - 超強「街」地「企」~ 消費回饋 50%!』活動，街口支付用戶從 2 月 1 日起到 3 月 31 日，前一萬名首筆消費者可享回饋 50% 街口幣，回饋上限以 100 元街口幣為限。

台灣企銀目前已與街口支付及 Line Pay Money 合作綁定存款帳戶或數位存款帳戶消費，為回饋客戶，台灣企銀數位存款帳戶自 1 月 29 日起到 12 月 31 日止，帳戶存款餘額再 15 萬元以內 (含) 可享 1.5% 高利活儲利率，同時享有跨行轉帳、提款每月 10 次免手續費、停車費代扣繳回饋；綁定台灣 Pay 交易，每月首筆消費扣款交易成功後回饋 10 元等多重好康。

台灣企銀配合政府發展行動支付政策，積極推動台灣 Pay 業務，根據台灣企銀內部統計，去年台灣 Pay 以金融卡或帳戶交易筆數與交易金額分別較前一年大幅增加 1.9 倍、2.6 倍，顯示台灣企銀推廣台灣 Pay 成績斐然。

另外，因應農曆新年發紅包、添購新衣新車、房屋裝潢修繕等資金需求，台灣企銀特別推出線上信貸「享 e 貸」優惠活動 6 月 30 日前透過「享 e 貸」平台申辦，系統作業費優惠最低 3000 元起，公教薪轉與存款戶還有專屬優惠利率 1.36% 起，最高可貸 100 萬元。

台灣企銀表示，為提供客戶優質數位金融服務體驗，歡迎加入「台灣企銀 - 我的夢想 +」FB 粉絲頁及 Line 官方帳號掌握最新優惠訊息。

