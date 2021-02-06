人口負成長時代來臨 掌握兩大財富自由必修課

去 (2020) 年我國人口數首度出現負成長，隨著高齡化社會的到來，青壯年扶養老年人的負擔也加重，銀行業者表示，把握「累積財富」與「資產規劃」二大原則，成為人口負成長時代擁有財富自由人生的必修課題。

根據內政部人口統計，到去 (2020) 年底為止，我國戶籍登記人口為 2356 萬 1236 人，總增加率為負千分之 1.78，首度呈現人口數負成長。另根據國發會報告指出，2020 年，平均由 4.5 位青壯年人口扶養 1 位老年人口，但是到 2070 年，平均每 1.2 個青壯年人口就須扶養 1 位老年人口，也就是「你扶養的人變多、扶養你的卻變少」。

面對人口負成長時代來臨，把握「累積財富」與「資產規劃」二大原則，成為擁有財富自由人生的必修課題。長期規律的投資是「累積財富」的不二法門，AI 智能裡財或是穩定存股，都能穩妥妥地累積財富。其中，隨大數據和演算法日臻成熟，AI 智能理財服務結合新世代偏好的數位化下單工具，成為金融業者加速拓展的新領域。

以永豐銀行為例，「ibrAin 智能理財」可依據客戶個人條件及投資目標，透過演算法提供客製化 ETF 投資組合建議，並定期監控資產變化，24 小時全天候追蹤市場脈動，智慧化管理投資風險；中信銀則有「智動 GO」提供目標規劃與追蹤服務，透過創新投組技術，並結合線上財務規劃諮詢。

而存股方面，永豐金證券則推出「豐存股」為台、美雙市場存股數位平台，美股個股更囊括特斯拉、亞馬遜、微軟等頂尖企業。玉山銀也有「股票 e 指存」，單筆 1000 元就可買進熱門股台積電，且手續費最低只要 1 元。

「資產規劃」則可透過信託，提供彈性與保障。據金管會統計，截至去年 6 月底，安養信託業務的累計受益人數及信託財產本金，皆呈顯著成長態勢。

以國泰世華銀行的「保險給付信託」為例，從身故理賠金、長期看護險、滿期金或第一級失能保險金等，均可交付信託。永豐銀行則推出「安心理財服務」安養信託與保險金信託，分別讓民眾的基金贖回款或到期保險金，可直接扣款撥入信託帳戶，透過信託契約事前約定金錢用途，如固定支付安養中心或看護月費等支出。而

名下有房的長者也可考慮「以房養老」，每月領取固定收入支應生活開銷。以兆豐銀行「歡喜樂活－以房養老」為例，貸款額度最高 7 成，利率最低 1.61% 起。土地銀行的「樂活養老」最高可貸 7 成，貸款利率 1.61%～2.41% 機動計息。