〈美股盤前要聞〉勞動力市場顯現復甦跡象 美股期貨上揚

最新數據顯示勞動力市場正從新冠肺炎疫情中緩慢復甦，美股期貨週五 (3 日) 上揚，道瓊期貨上漲超過 100 點，標普 500 期貨與那斯達克 100 期貨均上漲 。

1. 美國上周初領失業金數據優於預期

美國勞工部周四 (4 日) 公布最新失業金數據，上周初領失業金近 78 萬人，為連續三周回落，並優於市場預期。

勞工部報告顯示，截至 1 月 30 日當周，美國初次請領失業金人數報 77.9 萬人，優於預期的 83 萬人，以及修訂後前值 81.2 萬人。

值得注意的是，全美申請各項聯邦失業補助計畫的人數已顯著下滑。截至 1 月 16 日當周，連續申請人數已降至 1783.5 萬人，較前一周大減近 50 萬人。

儘管就業復甦之路依舊長途漫漫，但近期部分經濟數據均浮現樂觀跡象。

2. Snap Q4 表現亮眼 但 Q1 財測太黯淡

Snap (SNAP-US) 週四盤後公布第四季財報，儘管淨損縮減且營收和用戶成長均優於華爾街預期，但預期第一季調整後 EBITDA 遠低於分析師預測

Snap 第四季調整後 EPS 為 9 美分，高於市場預期的 7 美分。營收則達到 9.11 億美元，高於預期的 8.574 億美元。

Snap 估計，第一季調整後 EBITDA 虧損介於 5000 萬美元至 7000 萬美元，遠低於分析師共識預期。根據 Refinitiv，分析師共識預期該公司第一季調整後 EBITDA 獲利 1930 萬美元。

3. 嬌生向美申請疫苗使用許可

嬌生 (JNJ-US) 周四 (4 日) 向美國食品藥物管理局 (FDA) 申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權 (EUA)，盤後股價上漲 1.8% 延續收盤漲勢。嬌生疫苗只需施打一劑，儲藏溫度在攝氏 2 到 8 度，有助減輕物流負擔並加快施打進度。

FDA 表示，將在 2 月 26 日召開顧問委員會討論此案，預定數日後宣布決議。如果通過，將是繼輝瑞 (PFE-US) 和 Moderna(MRNA-US) 之後，美國 FDA 授權緊急使用的第三款疫苗。

嬌生在 1 月 29 日公布第三期臨床試驗，美國的結果顯示疫苗有效性為 72%，但由於拉美和南非的數據就低，整體而言保護效力為 66%。

4. 傳蘋果正與至少 6 家車廠磋商

日經新聞周五 (5 日) 引述知悉消息的供應商高層報導，蘋果 (AAPL-US) 正在與至少 6 家汽車製造商就 Apple Car 開發計畫協商，蘋果還正在尋求日本等車廠的生產意向，尚未確定與起亞合作。

針對此消息，日產汽車 (Nissan)、本田 (Honda) 和馬自達 (Mazda) 均拒絕發表評論，三菱汽車則表示並未與蘋果聯繫。

本周南韓媒體東亞日報表示，蘋果和現代起亞快要敲定協議，蘋果將投資起亞汽車 36 億美元，預計於 2 月 17 日簽署協議，2024 年推出 Apple Car，最初目標是每年生產 10 萬輛汽車，此後將擴大到每年生產 40 萬輛。

5. 鏡頭偵測心率與呼吸谷歌：下個月將於 Pixel 首發

路透 (Reuters) 報導，谷歌 (GOOGL-US) 的 Pixel 手機鏡頭將自下個月開始能夠測量人體心跳和呼吸頻率，是谷歌將 AI 技術首次應用於健康服務。

Google Health 負責人本週受訪時表示，谷歌已經強化 AI 技術，計劃在未來幾週詳細介紹其方法和臨床試驗結果。此外，谷歌期望盡快在未來將該功能推廣至其他 Android 手機，iPhone 的計畫則尚不清楚。

多年來， Google Play 和 App Store 上有不少健康照護相關的軟體，多數提供相似的功能。 2017 年一項調查發現，這些健康軟體在偵測身體數值上準確性都存在差異，且軟體的下載率仍然很低。