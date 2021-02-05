〈金鼠年封關〉資金行情加持 鼠年10檔飆股生醫、IC族群領風騷

台股金鼠年今 (5) 日正式封關，累計鼠年共上漲 3683.69 點，根據統計，鼠年大盤主要由生技醫療與 IC 族群表現相對亮眼，漲幅前 10 大個股中，有 4 檔為 IC 族群，分別為金麗科、百徽、愛普、驊訊；生技醫療則有美德醫療 - DR 等 3 檔。

根據統計，金鼠年前 10 大飆股依序為美德醫療、華義、合一、金麗科、百徽、愛普、南電、進泰、驊訊、高端疫苗。

儘管去年有新冠肺炎疫情攪局，拖累台股跟著國際股市跳水，但在資金行情加持下，台股金鼠年仍由多頭占上風，全年上漲 3683.69 點、漲幅高達 3 成，而與疫情習習相關的生技醫療也躍居盤面亮點，成為資金追捧的焦點。

受新冠肺炎疫情影響，醫療口罩成為防疫必備物資，受惠於口罩需求增加，美德醫鼠年股價也跟著飆漲，全年大漲 12.69 倍，但封關日受資金獲利了結影響，股價終場大跌 4%，收在 26.15 元。

居家防疫需求也炒熱遊戲產業行情，華義股價鼠年大漲 7 倍，封關日在買盤追捧下股價直奔漲停關門，股價收在 184 元作收。

新藥研發股合一鼠年受惠於疫苗研發、疫情等議題加持，推升股價一度飆上 400 元關卡，之後雖受獲利了結賣壓調節，股價拉回整理，但累計鼠年股價仍大漲 654%。

IC 產業族群中包括金麗科、百徽鼠年也有 500% 以上的漲幅，愛普鼠年也累計大漲 462%、驊訊全年也有 413% 漲幅。

PCB 族群指標個股南電鼠年大漲 432%；防疫股高端疫苗受惠於防疫與疫苗研發題材加持，全年股價大漲 382%，鼠年封關日更直奔漲停，大漲 13.5 元收在 148.5 元。