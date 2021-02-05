【日盛投顧】台股上漲封關

◆盤勢分析

1. 周五台股農曆年前最後一個交易日，早盤在 2330 台積電、2303 聯電、3711 日月光投控、3034 聯詠、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股拉抬，加權指數一度攻高到 15，938 點，但隨即漲多與節前賣壓出籠，漲幅逐漸收斂，收盤報 15802.40 點，上漲 96.18 點，漲幅 0.61%。

2.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.26%，報收 183.30 點，目前短壓為前波高點 190.21。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收小黑十字線，暫時收在 5、10 日均線之上。

(2) 量能：5 日成交量 2，830.24 億元，靜待年後買盤回籠。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀體底部走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 21.94 億元；外資 - 56.25 億元、投信 5.98 億元、自營商 + 28.32 億元。

封測、IC 設計、ABF 強勢

1. 封測：3711 日月光投控法說會指出目前打線封裝需求比預期更強，原本預期供不應求狀況會到今年上半年，現在看來「會缺一整年」，帶動周五股價震盪走高；激勵同業 2441 超豐、2449 京元電子、3264 欣銓表現亮眼。2379 瑞昱一月營收年增 53.2%，收盤上漲超過 3%。

2.IC 設計：驅動 IC 大廠 3034 聯詠公告 2020 年全年財報，全年稅後淨利 118.17 億元，繳出年成長近五成的歷史新高成績單，外資喊價 1000 元，股價早盤量出強攻漲停。同步帶動 3545 敦泰、8016 矽創轉強。此外，尾盤中、小型 4961 天鈺、6237 驊訊急拉漲停。

3.ABF：3037 欣興表示四周火警並無增加損失，周五股價止跌回升；8046 南電則獲得市場資金青睞，股價創波段新高。

4. 面板：雙虎 3481 群創、2409 友達公布 4Q20 獲利，單季 EPS 呈現跳升，2020 全年轉虧為盈，且大幅增加資本支出，周五早盤開高，收盤拉回震盪。