〈陸股盤後〉銀行股撐盤不敵低迷買氣 上證下滑0.2% 3500點失守

周五 (5 日)A 股三大指數開高，銀行類股領漲，而創業板指盤中一度漲幅逾 1.5%，不過午盤後賣壓出籠，三大指數齊跌，指數由紅翻黑。

盤面上 A 股下跌個股數量遠超出上漲家數，成交量也明顯不足，滬深兩市今日成交額 8911.1 億人民幣，日減逾 500 億人民幣。

類股漲跌方面，銀行、酒店、機場、高速公路等漲幅較大，汽車、煤炭、材料、化纖、電子元件、化肥等族群跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證日線走勢

截至收盤，上證下跌 0.16%，報 3496.33 點；深證下跌 0.65%，報 15007.30 點；創業板指下跌 0.21%，報 3193.71 點。周線上證上漲 0.38%、深證上漲 1.25%、創業板指上漲 2.07%。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 83.93 億元，其中滬股通買超人民幣 27.16 億元，深股通買超人民幣 56.77 億元。北向資金已連續 6 個交易日買超，合計約 280 億人民幣。本周北向資金買超逾 250 億人民幣。

產業消息

中國人民表示，為維護春節前市場流動性平穩，釋出 1000 億人民幣，為期 14 天。銀行類股再現漲勢，重慶銀行狂飆 44%，無錫銀行 10.03%、青島銀行紛紛應聲漲停、光大銀行勁揚 9.55%，郵儲銀行大漲 5.54%、長沙銀行跳漲 6.42%。

數據顯示自去年第四季以來，不少基金對新能源類股進行減碼，特別是與汽車相關的概念，汽車類股重挫，長安汽車崩跌 9.66%、亞星客車大跌 6.2%、東風汽車重挫 8.85%、江鈴汽車大跌 6.92%、中國重汽跌停。

法人觀點

中原證券表示，春節將至投資人進場做多的意願不足，目前上證在 3500 點附近買賣力量相當。建議投資人應留意春節後業績成長超出預期的類股。短線上可留意非鐵金屬、銀行及消費等產業的投資機會。

國盛證券認為，目前股市要有明確的方向可能要等到春節後。近期大盤修正力道雖然不大，但是中小型個股，特別是業績不如預期的，大部分陷入崩跌的窘境。現階段大盤仍呈現類股輪動，近期回檔較大的科技、軍工和證券類股可望再次得到資金流入。