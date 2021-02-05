【Wen姐筆記】送鼠迎牛拚封關紅 多方再搶萬六挑戰權門票？

今天是農曆年長假前的封關日，在新冠疫情籠罩下的鼠年，反而在股市上繳了超級亮眼的成績單。多方昨日回測月線洗盤，外資長假前最後賣壓調節了 116 億元，融資持續 6 日減肥，均有利於今天再拚封關紅! 15823 點為 16000 點挑戰權門票，如能搶下多方，有利多方再搏牛年開市好彩頭! 關鍵點位為 15748、15855 與 15888 點。

指數昨日經過七上八下洗盤， 15700 點城池，已成為農曆年封關日最重要防守區，15700 點兩端哨站為 15682 與 15723 點，短多只要力守 15748 點之上，鼠尾牛頭的控盤權仍在多方手上! 當然多方大軍氣勢要強，必須收上 15800 點，15800 點兩端哨站為為 15777 與 15823 點，卡位 16000 挑戰權! 如能突破 15855 點，多頭大軍開跋，將可續往 15900 點城池挺進。15900 兩端哨站為 15888 與 15911 點，多方只要闖過 15938 點，隨時有起腳射門 16000 點機會，16000 兩端哨站為 15978 與 16018 點。

不過去年鼠年紅盤的長黑印象，仍讓投資人心有餘悸，15682 如今日封關未能收上，多方氣勢減弱，將影響抱股過年意願，還是難擺脫月線保衛戰，就得提防回測 15653 與 15600 點，15600 點兩端哨站為 15623 與 15588 點，需提防調節賣壓擴大。15555 與 15520 點為本波反攻最後防守區，15500 點南方哨站為 15486 點，也是 15500 點最後護城河!

今天如果要拚封關紅，控盤要先為牛年紅盤日做球，最好能夠攻上 15823 點，才算卡位成功，但如控盤有更強的企圖， 則會往 15938 射門區靠近! 當然指數要北上，護國神山群必須帶隊。台積電、聯發科為首的半導體與 IC 設計族群，為高價股天龍隊指標，而地虎隊人氣指標仍為面板雙虎! 不過還是得提醒，長假效應前，外資交易仍以避險為主。

至於是否應抱股過年? 或該抱幾成持股? 其實考量點應在於個人的風險承受能力，持股有獲利二成以上，拉開成本差距，抱股過年才可立於不敗之地! 否則如持股仍在月線季線之下，明顯較大盤弱勢，還是在空方疆域中的個股，抱股過年也只是徒增年假期間的煩惱! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)